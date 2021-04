Das Designcenter Stilwerk an der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg heißt ab Mai „Living Berlin“. Der Gebäudeeigentümer CBRE Global Investors Germany hat den Betreibervertrag mit der Hamburger Stilwerk-Gruppe gekündigt (der Tagesspiegel berichtete). „Berlins erste Design-Adresse“ werde bis zum ersten Quartal 2022 modernisiert, kündigte CBRE an. Die Mietverträge der rund 40 Fachgeschäfte, von denen einige schon seit Eröffnung im Jahr 1999 dabei sind, gelten weiter.

Derzeit wird der Eingang der Ecke Uhlandstraße umgestaltet. Der Berliner Klavierhersteller Bechstein ist mit seinem Showroom aus der vierten Etage in zwei vorherige Möbelhandlungen im ersten Stockwerk umgezogen, weil oben Büroflächen geschaffen wurden. Die Veranstaltungsfläche in der fünften Etage bleibt dagegen bestehen.

Das Haus hat mehrmals den Eigentümer gewechselt. CBRE Global Investors kaufte es Anfang 2019. Das Unternehmen gehört zur US-amerikanischen CBRE Group, in Deutschland besitzt es mehrere Einkaufszentren und seit Ende 2020 das Stadtquartier „Bricks“ in Schöneberg.

Laut Mietern des Charlottenburger Designcenters soll CBRE unzufrieden damit gewesen sein, wie Stilwerk den Betrieb zuletzt fast nur noch aus der Ferne geführt habe. Die beiden Unternehmen geben keine Auskünfte zu den Gründen der Trennung.

Der neue Centermanager Andreas Ziehmann war unter anderem schon im Europa-Center am Breitscheidplatz tätig. Für Berliner:innen und Brandenburger:innen bleibe das bisherige Stilwerk auch nach der Umbenennung eine „Anlaufstelle für hochwertige Einrichtung, mit allem, was sie ergänzend für ihr Zuhause aus den Bereichen Kunst, Musik oder Lifestyle wünschen“, verspricht Ziehmann.

Das Stilwerk änderte einiges in der Kantstraße

Rundum in der Kantstraße haben sich in den vorigen zwei Jahrzehnten weitere Einrichtungsläden angesiedelt. Das Stilwerk war maßgeblich an der Gründung des Festivals „Designmeile Kantstraße“ beteiligt, das inzwischen „Berlin Design Week“ heißt und bis zur Coronakrise jährlich stattfand. Die Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft will Ziehmann gemeinsam mit den Händlern im „Living Berlin“ fortführen.

Im Corona-Lockdown bieten die dortigen Geschäfte zurzeit Terminvereinbarungen für Kund:innen an, die einen aktuellen negativen Corona-Test nachweisen können. Hinzu kommen Beratungen per E-Mail oder am Telefon.