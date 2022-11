Bello auf die Brache! Neues Berliner Hunderevier am S-Bahnhof

Kommt jetzt das neue Hundeauslaufgebiet? An der Grenze der Berliner Bezirke Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf soll das neue Hundeauslaufgebiet entstehen. Dazu hat die Bezirksverordnetenversammlung das Bezirksamt auf Antrag der Tierschutzpartei aufgefordert. Als Ort kommt für die Fraktion eine Brachfläche an der S-Bahnstation Gehrenseestraße in Frage. Darüber berichten die Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf in ihren aktuellen Ausgaben. Berlins Bezirksnewsletter gibt es kostenlos und in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke.

Die CDU hatte bereits Anfang des Jahres beim Senat eine Kleine Anfrage zum Bau eines Hundeauslaufplatzes gestellt. In der Antwort an die Abgeordnete Katharina Günther-Wünsch hieß es allerdings, in Marzahn-Hellersdorf gebe es Widerstände gegen die Errichtung eines Auslaufplatzes in der Gehrenseestraße.

„Die Erreichbarkeit des Gebietes wurde von zahlreichen Hundehalterinnen/Hundehaltern im Bezirk bemängelt.“ Zudem stehe Hundehalter:innen auf diesem Areal – im Bezirk Lichtenberg gelegen – bereits ein Hundeauslaufgebiet zur Verfügung, das vom Hundesportverein MV Berolina betrieben wird. Allerdings bangt der Verein um sein Gelände, wie Robert Klages hier im Tagesspiegel schreibt.

