Das Gerät, das die Finger von Nils Pfeiffer massiert und den tauben Rezeptoren der gelähmten Hand wieder Leben einhauchen soll, heißt Reha-Digit. Es gehört zur Ergotherapie, wie auch sämtliche anderen Geräte in diesem Raum, dem sogenannten Armstudio. An jedem dieser Geräte muss Pfeiffer zehn bis 15 Minuten verbringen. Martin Ebingers Vorgänger als Chefarzt, der 2016 mit nur 56 Jahren an Krebs verstorbene Neurologe Stefan Hesse, hat den Reha-Digit selbst entwickelt – sowie noch weitere Therapiehilfen wie etwa den Gangtrainer GT1, getreu seinem Leitspruch: „Wer gehen will, muss gehen.“

Jetzt wird Pfeiffer vom Ergotherapeuten Dahm an ein anderes Gerät geleitet, die Reha-Slide: Über einem Brett ist eine Stange montiert, die vor und zurück geschoben werden muss, das trainiert den Bizeps. Das Brett ist höhenverstellbar, kann also auch zur schiefen Ebene werden, was eine höhere Schwierigkeitsstufe darstellt. 50 Wiederholungen muss der Patient machen. Da das Gefäß in seiner rechten Hirnhälfte geplatzt ist, ist sein Körper auf der linken Seite gelähmt. Zusätzlich trägt er eine Bandage über seiner linken Schulter. „Sein Arm ist teilweise ausgekugelt“, erklärt Ergotherapeut Dahm. „Durch schrittweisen Muskelaufbau soll sich das von alleine wieder einrenken“. Schließlich muss Pfeiffer noch an ein Gerät namens Bi-Manu-Track. Seine Arme werden festgeschnallt, mit den Händen umklammert er zwei Griffe, die er nach innen und außen drehen muss; die eine Bewegung nennt man Pronation, die andere Supination. Ziel ist der Aufbau der Unterarmmuskulatur.

Ergänzend zur Ergotherapie existieren in der Humboldtmühle viele weiterer Angebote für Reha-Patienten: Laufband, Schlammtherapie mit Fango, Bewegungsbad, Elektrotherapie, Schreibtraining, Tai-Chi, therapeutisches Tanzen – sogar eine Hippotherapie ist in Planung, also eine Reittherapie mit Pferden auf dem benachbarten Reithof. Diätassistentinnen beraten die Patienten bei der Ernährung, etwa im Fall von Diabetes, Über- oder Untergewicht. „Diät wird ja von den meisten Menschen mit weniger essen assoziiert“, so Ebinger, „dabei kann sie umgekehrt auch bedeuten, dass man mehr essen muss, um an Kräften zuzulegen.“ Auf dem Weg zu seinem Büro, das sich in einer 1848 erbauten Backsteinvilla befindet, läuft er jetzt an großen Erdgeschossfenstern vorbei. Patienten trainieren hier an Geräten, wie man sie aus dem Fitnessstudio kennt. „Das ist unsere medizinische Trainingstherapie unter Anleitung ausgebildeter Physiotherapeuten“, erklärt er. Neben der gerätegestützten Physiotherapie, zu der auch der von Stefan Hesse entwickelte Gangtrainer gehört, gibt es auch eine Therapievariante, in der ganz auf Hilfsmittel verzichtet werden kann. „Es ist jedes Mal wieder bewegend zu sehen, wie unsere Patienten zu anderen Menschen werden, sobald sie wieder selbstständig laufen können“, erzählt Ebinger. „Sie blühen regelrecht auf.“

Bis Nils Pfeiffer wieder aufblüht, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Wenn alles gut läuft, ist er Ostern wieder zu Hause in seiner Heimatgemeinde im westlichen Berliner Umland. Und vielleicht kann er 2020 auch wieder anfangen zu arbeiten. Vorher aber muss er mit seiner Frau und den beiden Kindern umziehen, in ein barrierefreies Haus. Das wird er nicht alleine stemmen müssen: Ein Sozialdienst, der ebenfalls von Martin Ebinger geleitet wird, unterstützt die Patienten nach der Entlassung. Denn dann stellen sich zahlreiche Fragen: Brauche ich einen Krückstock oder Rollator? Wo bekomme ich den her? Was davon übernimmt die Krankenkasse, was die Pflegeversicherung? Auch bei der Wiedereingliederung ins Berufsleben hilft der Sozialdienst. Er ist eine Brücke zurück ins eigene Leben.