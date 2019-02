"Die Stimmung in der Gegend ist skurril" Auch Tagesspiegel-Redakteur Stefan Jacobs und seine Familie haben die Nacht in einer kalten Wohnung in Grünau verbracht. "Die Stimmung in der Gegend ist skurril. In der Nacht war keine Menschenseele auf der Straße zu sehen, es war wirklich extrem dunkel. Nur eine Polizeistreife fuhr ab und zu vorbei, der Bezirk ist auch bei Einbrechern beliebt. An diesem Morgen sammeln sich vor den Schulen ratlose Eltern, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder betreuen sollen." Nach diesem Satz muss Stefan Jacobs auflegen. Sein Handyakku hat nur noch fünf Prozent.