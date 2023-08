„Nirgendwo so viele Nazischmierereien entfernt wie in Rudow“ : Irmela Mensah-Schramm besorgt über rechtsextreme Szene in Neukölln

Seit fast 40 Jahren entfernt die „Polit-Putze“ rechte Sticker und Schmierereien. Nirgends gebe es so viele wie in Süd-Neukölln, schreibt sie in einem Brandbrief.