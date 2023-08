„Nur ein kleiner Beitrag“ Aufstocken bringt gegen den Wohnungsmangel in Berlin wenig

Der Ausbau von bestehenden Gebäuden leistet nur einen geringen Beitrag zum Wohnungsneubau in Berlin. So machten Dachgeschossausbau und -aufstockungen in den vergangenen Jahren maximal 500 bis 600 neue Wohnungen jährlich aus. Damit leisten sie „nur einen kleinen Beitrag für die Erweiterung des Wohnungsangebots“, teilte Alexandra Hofer, Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, dem Tagesspiegel mit.