Obduktion nach Leichenfund in Berlin-Pankow Totes Kleinkind aus dem Weißen See ist ein Junge

Im Fall der Leichen, die am Montagnachmittag im Weißen See in Berlin-Pankow entdeckt worden sind, ist ein neues Detail bekannt geworden: Bei dem toten Kleinkind handelt es sich um einen Jungen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft dem Tagesspiegel. Die Obduktion der Körper hatte am Dienstag begonnen, wie eine Sprecherin der Berliner Polizei am Morgen erklärte.

Dem Zustand der Leichen nach sollen diese wohl schon längere Zeit im Wasser gelegen haben, sagte die Sprecherin. Hinweise auf ein Tötungsdelikt lägen bislang zwar nicht vor. Dennoch habe die fünfte Mordkommission des Landeskriminalamtes den Fall vorerst übernommen, sie ermittle nun zur Identität der Leichen und zu den Umständen des Todes.

Auch am Dienstagmorgen konnte die Polizei über Alter, Verwandtschaftsverhältnisse, Todesursache oder, wie lange die Körper schon im Weißen See lagen, nichts Neues sagen.

Denkbar ist für die Polizei, dass es sich um einen erweiterten Suizid handeln könnte, die Frau also sich selbst und das Kind getötet hat. Passanten hatten die Leichen der Sprecherin zufolge gegen 16.30 Uhr entdeckt.

Die Feuerwehr suchte am Montag den Weißen See ab, um auszuschließen, dass es weitere Opfer gibt. „Kein Fund“, twitterte sie am Dienstagmorgen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Das Ufer des Weißen Sees wurde weiträumig abgesperrt. © dpa/Jörg Carstensen

Weißer See beschäftigt Polizei und Feuerwehr im Sommer und Winter

Im Weißen See ertranken im vergangenen Jahr innerhalb einer Woche zwei Männer beim Wildbaden. Beim zweiten Fall wurde eine Sogwirkung der technischen Anlage rund um die Fontäne als Ursache vermutet. Dem widersprachen Taucher, die jedes Frühjahr die Fontäne in und im Herbst wieder außer Betrieb nehmen. Jetzt, im Winter, ruht die Vorrichtung des Wasserspiels am Grund des Sees.

Vor zwei Jahren hatte die Polizei aus Hubschraubern über dem Weißen See heraus vor dem Betreten der dünnen Eisfläche gewarnt.

Im Bezirksamt wird über eine dauerhafte Abschaltung der Sprudelanlage nachgedacht. Hintergrund ist, dass immer mehr Wasser verdunstet und der Pegel sinkt – was von dem Wasserspiel noch verstärkt wird.

Pankow war erst kürzlich Schauplatz eines Verbrechens

Pankow wurde zuletzt von der Tötung eines Mädchens erschüttert. Am 21. Februar war die fünfjährige Anissa erstochen im Bürgerpark gefunden worden. Unter dringendem Verdacht steht ein 19 Jahre alter Babysitter, der ein Freund der Familie und entfernter Verwandte ist.

Im vergangenen Jahr war Pankow zudem Schauplatz eines Femizids: Ein Mann brachte seine Frau mit 13 Messerstichen um – nach Zeugenaussagen, weil er sich durch die von ihr erklärte Trennung und ihre eigenständige Lebensführung in seiner „Ehre“ gekränkt sah.

Hilfsangebote Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freund:innen oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können.

Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111.

Zur Startseite