Mit einem offenen Brief haben sich Neuköllner Erzieherinnen an Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) gewandt und vor dem freien Zugang zu den Schulhorten gewarnt. Um massive Platz- und Personalprobleme zu vermeiden, müsse die Koalition darauf verzichten, schon ab Sommer die Gebühren und die Bedarfsprüfung für die Klassen 1 und 2 abzuschaffen, lautet eine ihrer Forderungen. Der Brief wurde der von der Personalversammlung der Neuköllner Lehrer und Erzieher beschlossen.

"Das Ziel ist gut - aber noch fehlen dafür die Voraussetzungen"

Bislang ist der Besuch des Hortes daran geknüpft, dass Eltern ihren Bedarf nachweisen und Gebühren bezahlen. Das wollte die SPD-Fraktion ändern, um auch Kindern, deren Eltern nicht arbeiten, den Hort zugänglich zu machen – ein Ziel, das die Erzieherinnen richtig finden. Aber sie fordern, dass zunächst die Voraussetzungen geschaffen werden müssten: mehr Horträume, mehr Personal.

Schon jetzt ist absehbar, dass es erhebliche Konsequenzen haben wird, wenn die Hürden im Sommer fallen: Auf Tagesspiegel-Anfrage teilte die Bildungsverwaltung am Sonntag mit, dass sie zum Sommer mit rund 9100 zusätzlichen Hortkindern in Klasse 1 und 2 rechnet – pro Schule also rund 30 Kinder. Dies bedeutet, dass im Schnitt mindestens ein zusätzlicher Raum benötigt wird. Das allerdings stellt die Bezirke vor große Probleme, denn die Grundschulen sind schon jetzt voll.

Auch für das kostenlose Schulessen braucht man mehr Platz

Die Rechnung der Bildungsverwaltung beruht auf 2017/18 und geht so: Damals lernten rund 52 000 Kinder in den Jahrgangstufen 1 und 2. Von ihnen besuchten 11 000 keinen Hort. Die Verwaltung rechnet nun damit, dass aus dieser Gruppe rund 80 Prozent den Hort nutzen werden, wenn er kostenlos und ohne Bedarfsprüfung zugänglich ist. Das würde zudem noch dadurch erleichtert, dass auch das Schulessen ab Sommer kostenlos sein soll. Womit man beim nächsten Problem wäre, denn die Schulen verfügen bei weitem nicht alle über ausreichend große Kantinen, Küchen und Aufenthaltsräume.

Die Verwaltung will nun erstmal alle Daten erheben

Um noch mehr über den absehbaren Hortbedarf zu erfahren – bisher hat man nur die genannte Schätzung –, wird die Senatsbildungsverwaltung vom heutigen Montag an, also dem Ende der Winterferien, eine Abfrage starten: Es würden durch die regionalen Schulaufsichten „Gespräche mit allen Schulen zur Erhebung der Prognosedaten durchgeführt“, kündigte Scheeres’ Sprecher Thorsten Metter auf Nachfrage an. Dabei würden „alle Aspekte“, die mit dem Wegfall der Bedarfsprüfung für die ergänzende Förderung und Betreuung für Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 verbunden seien, berücksichtigt. Die Ergebnisse dieser Datenerhebung sollen demnach die Grundlage für die Vorbereitung des künftigen Schuljahres bilden.

Die Bildungsbehörde gibt sich zuversichtlich

In Bezug auf die im Brief formulierten Bedenken sagte Metter, dass die räumlichen Bedingungen „sichergestellt“ würden. Zudem würden zum 15. Februar knapp 50 weitere Erzieher mit der berufsbegleitender Ausbildung beginnen und zudem werde der Senat eine weitere Stellenausschreibung für Erzieher an Grund- und Förderschulen veröffentlichen. Daher sei „davon auszugehen, dass der entstehende Mehrbedarf für die Schulen gedeckt werden kann“. Dennoch nehme Scheeres’ Behörde die Sorgen der Erzieherinnen ernst.

Eine Antwort erhielten die Absenderinnen aber noch nicht. Der Brief, der dem Tagesspiegel vorliegt, wurde Anfang Januar übergeben, berichtet eine der Initiatorinnen.

"Personal fehlt ohne Ende"

"Ich frage mich, wie man das stemmen will", kommentierte am Sonntag Astrid-Sabine Busse die Hortpläne. Die Leiterin der Grundschule in der Köllnischen Heide ist zugleich Vorsitzende des Interessenvertretung Berliner Schulleitungen (IBS). Gerade erhielt Busse die Nachricht, dass eine Bewerberin abgesprungen ist, die bei ihr eine berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin machen wollte und die Stelle jetzt antreten wollte. "Personal fehlt ohne Ende", unterstreicht Busse die Sorgen, die aus dem offenen Brief sprechen: Die Horte konkurrieren mit den Kitas um das knappe Erzieherpersonal. Bereits im Sommer 2018 war die Bildungsverwaltung davon ausgegangen, dass der Bedarf in den beiden ersten Jahrgangsstufen der Horte um rund 225 Erzieher steigen könnte - während gleichzeitig viele Erzieherinnen in Rente gehen.

Auch die fehlenden Räume seien ein Problem, bestätigt Busse. Schließlich reiche es nicht "einen Hampelmann in eine Besenkammer zu hängen", wenn man einen zusätzlichen Hortraum brauche.