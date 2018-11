Mehrere Berliner Behörden wollen den Kampf gegen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans gemeinsam aufnehmen. Unter Federführung von Innensenator Andreas Geisel (SPD) beschlossen sie am Montagabend bei einem ersten Arbeitstreffen einen Fünf-Punkte-Plan, dessen Eckpunkte der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Darin geht es um den Aufbau einer Koordinierungsstelle Organisierte Kriminalität (KO-OK), verstärkte Kontrollen von Vermögen und dessen Einziehung sowie um Präventions- und Ausstiegsszenarien für Angehörige der Großfamilien.

Geisel erklärte: „Es wird ein langer Weg, aber wir sind fest entschlossen, ihn konsequent und gemeinsam zu gehen.“ Kriminelle Mitglieder einiger großer Clans fallen in Berlin immer wieder durch Drogenhandel, Einbrüche oder Raubüberfälle auf.

Kernpunkt der Vereinbarung ist die ressortübergreifende Zusammenarbeit. Neben der Polizei und der Staatsanwaltschaft sollen auch die Finanzämter, die Jobcenter, die Ausländerbehörde sowie die Ordnungs- und Jugendämter der Bezirke beteiligt sein.

Zweitens geht es um verstärkte Gewerbe- und Finanzkontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche über Scheingeschäfte oder dubiose Bars oder sonstige Läden. Alle beteiligten Behörden sollen entsprechende Hinweise an die Steuerfahnder der Finanzverwaltung geben.

Illegales Vermögen soll eingezogen werden. Die Generalstaatsanwaltschaft soll eine Spezialabteilung zur Abschöpfung kriminellen Vermögens gründen. Dabei sollen die Steuerfahnder beteiligt werden, um das Vermögen von Kriminellen einzuschätzen.

Viertens sollen auch kleinere Verstöße konsequent verfolgt werden. Das kann für falsches Parken vor Bars ebenso gelten wie für Rennen mit getunten Autos oder das Mitführen von Waffen.

Schließlich wollen die Behörden Konzepte entwickeln, die einerseits junge Männer von dem Einstieg in die kriminelle Karriere abschrecken und anderseits Möglichkeiten zum Ausstieg bieten.

Teilnehmer des Treffens mit dem Innensenator waren Vertreter aus Finanz- und Justizverwaltung, Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD) sowie Polizisten. Bald sollen Jugendämter und Jobcenter dazu kommen – und alle Bezirke eingebunden werden. Die oppositionelle CDU und einzelne der koalierenden Grünen begrüßten das Vorhaben. Von der renommierten Vereinigung Berliner Strafverteidiger kam zuvor schon Kritik an Geisel: Von „Clan-Kriminalität“ zu reden, sei abwertender AfD-Sprech, sagt der Vize-Vorsitzende Hannes Honecker.



Scharfe Kritik kommt von der FDP

Kritik kam am Morgen von der FDP. Innenpolitiker Marcel Luthe kommentierte die Pläne so: "Die Nachricht lautet also, dass sich die schon immer bestehenden Ermittlungsbehörden nun austauschen sollen - was sie auch schon immer gemacht haben, es dafür aber nun einen griffigen Namen geben soll. Und es soll das Legalitätsprinzip zur Abwechslung mal angewendet werden: jedoch nur gegenüber einer Gruppe, weil Polizei und Justiz personell so geschwächt worden sind, dass dies gar nicht allgemein möglich sein soll. Das zeigt deutlich, dass wir nicht ständig neue Gesetze brauchen, sondern ausreichend Personal, die beschlossenen Gesetze auch anzuwenden." (Tsp, dpa)