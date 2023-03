Oscars, Sandmann und Spree-Scooter Das sind unsere Berlinerinnen und Berliner der Woche

3 Bronze

Sandmann, lieber Sandmann, es ist endlich so weit: Dem abendlichen Begleiter von Generationen von kleinen und großen Kindern wurde ein Denkmal gesetzt.

Auf dem Ullrichplatz in Mahlsdorf steht nun eine Statue des Sandmännchens, dort, wo die ersten Folgen der Kinderserie gedreht wurden. Der Sandmann besteht nicht nur aus, sondern bekommt auch von uns: Bronze!

Der kleine Sandmann ganz groß: Die Enthüllung der Sandmann-Statue in Mahlsdorf. © Johanna Treblin

2 Silber

Der Klavierhocker von Herbert Grönemeyer, der Roller von Agnes Strack-Zimmermann und der Lieblingsschal von Cem Özdemir haben in dieser Woche neue Besitzer gefunden. Ein Berliner Freundeskreis hat am Donnerstag das „KaDeHe” (Kaufhaus des Helfens) eröffnet, wo mehr als tausend Gegenstände von Promis und Normalos ersteigert werden konnten. Alle Erlöse gehen an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Eine tolle Idee und mindestens Silber wert.

Luxus für den guten Zweck: Ein Berliner Freundeskreis eröffnet für einen Tag das Kaufhaus des Helfens. © PR

1 Gold

Wahlberliner Edward Berger gewinnt den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. © imago/UPI Photo/IMAGO/John Angelillo

Regisseur Edward Berger bringt in dieser grauen Woche Glanz und Glamour nach Berlin: Berger hat den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen. Sein Antikriegsfilm “Im Westen nichts Neues” nach dem Buch von Remarque zeigt die Schrecken des Ersten Weltkriegs und hat die Jury überzeugt, auch in drei weiteren Kategorien: beste Kamera, bestes Szenenbild, beste Filmmusik. Der Wahlberliner Edward Berger zeigt: auch deutsches Kino kann Hollywood.

0 Blech

Eine weit verbreitete Berliner Unart: Müll dort liegenzulassen, wo er anfällt. E-Scooter beispielsweise landen regelmäßig in der Spree. Die Betreiber fühlen sich aber nicht dafür verantwortlich, sie wieder herauszufischen. Außerdem, erklärt der Anbieter Voi, komme es „nur in seltenen Einzelfällen“ dazu, dass ein E-Scooter im Wasser endet. Dagegen sprechen 100 Roller, die Umweltschützer 2022 aus dem Fluss gezogen haben. Wir verleihen stirnrunzelnd Blech!

E-Scooter, frisch aus der Spree gezogen. © IMAGO/Jürgen Held

