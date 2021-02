Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz Anfang März die Vorlage eines Stufenplans für Öffnungsschritte in der Coronapandemie versprochen.

„Ausgehend von dem, was wir jetzt als Basis haben, auch von den Erfolgen, die wir in den letzten sieben Wochen erreicht haben, muss es ein weiteres stufenweises Vorgehen geben, an dem man sich auch langfristig orientieren kann“, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. Auf die Frage, ob er versprechen könne, dass bis zum Bund-Länder-Treffen am 3. März ein solcher Plan vorliege, antwortete er: „Da bin ich mir ganz sicher.“

Der Berliner Senat hatte bereits zur vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz ein Diskussionspapier vorgelegt, das stufenweise Öffnungen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35, 20 und 10 vorschlug. Müller bestätigt mit seinen Aussagen einen Bericht des Tagesspiegel über das Senatspapier.

Über die Inzidenz hinaus sollen demnach auch "dynamische Faktoren" wie Reproduktionszahl, Intensivbettenkapazität und "perspektivisch" auch die Impfquote berücksichtigt werden. Es wird eine Öffnungsstrategie für Kultur, Gastronomie, Einzelhandel und touristische Einrichtungen skizziert.

Touristische Übernachtungen sollen ab einer Inzidenz unter 20

Dementsprechend könnten außerschulische Bildungsangebote ab einer Inzidenz von unter 35 geöffnet werden, "Einrichtungen mit längerer Aufenthaltsdauer und festen Sitzplätzen" schrittweise ab einer Inzidenz von unter 20. Ebenfalls ab Unterschreiten einer Inzidenz von 35 könnten Einzelhandel (eine Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche) sowie die Gastronomie (eigener Haushalt plus zwei Personen) öffnen.

Touristische Übernachtungen sollen ab einer Inzidenz unter 20 möglich sein, dann dürften sich auch wieder maximal 10 Personen miteinander treffen. Ab einer Inzidenz von 10 dürften alle Fitnessstudios wieder öffnen, die Sperrstunde in der Gastronomie würde wegfallen, Mannschaftssport würde auch ohne Kontaktbeschränkungen wieder erlaubt. Um Lockerungen auszulösen, müsste die Inzidenz sieben Tage unter dem Grenzwert liegen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Aus Senatskreisen war am Montag zu hören, dass dieser "Stufenplanung Öffnungsstrategie" als Grundlage für die Debatten mit den anderen Ministerpräsidenten in den kommenden Wochen dienen soll. Ob die Schritte tatsächlich genauso wie beschrieben umgesetzt werden, ist bislang unklar. Auch andere Länder wie Niedersachen oder Schleswig-Holstein haben ähnliche Papiere erstellt.

Angesprochen auf die Aussage von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), dass in diesem Jahr kein Osterurlaub möglich sein werde, antwortete Müller am Sonntagabend: "Das teile ich so pauschal nicht. Und ich glaube, es ist auch verfrüht, das so festzulegen." Man habe es in den letzten sechs, sieben Wochen geschafft, doch um 100 (Inzidenz-)Punkte runterzukommen.

Kalayci warnt vor hochansteckender Virusmutation

"Warum soll es uns nicht jetzt gelingen, in den nächsten sechs, sieben Wochen bis Ostern noch einmal 30 Punkte runterzukommen. Und damit ja doch viel mehr Freiheit und Normalität zurückzugewinnen", ergänzte der Regierende Bürgermeister.

Erst am Sonntag hatte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) vor einer völlig neuen Infektionsdynamik durch die Virus-Mutation B117 gewarnt. Mittlerweile ist schon jeder zehnte positive Corona-Test in Berlin auf die deutlich ansteckendere Variation zurückzuführen.

[Mehr aus der Hauptstadt. Mehr aus der Region. Mehr zu Politik und Gesellschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Das gibt's nun mit Tagesspiegel Plus: Jetzt 30 Tage kostenlos testen.]

"Niemandem wäre geholfen", sagt Kalayci, wenn durch zu schnelle Öffnungen das Infektionsgeschehen wieder so zunehmen würde, dass es erneut zu Schließungen kommen müsste. Die Rolle der Mutationen in der Pandemie werde auch entscheidend sein, wenn über die weitere Politik nach dem 7. März beraten werden müsse.

Mehr zum Thema Corona-Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus Kalayci warnt vor Virusmutation – Opposition kritisiert Pläne für Schulöffnung

Im Bezirk Steglitz-Zehlendorf lag die Inzidenz mit 32,6 am Sonntag erstmals unter dem Wert 35. Schon nach dem aktuellen Corona-Beschluss von Bund und Ländern könnten ab diesem Schwellenwert Öffnungen im Einzelhandel möglich sein. Berlinweit lag der Inzidenzwert am Sonntag bei 56,8 und ist damit von 59,3 am Samstag leicht gesunken. Allerdings melden am Wochenende traditionell nicht alle Bezirke neue Zahlen.