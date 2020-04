Der rot-rot-grüne Berliner Senat berät am heutigen Donnerstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Im Kern geht es um eine Verlängerung der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Gleichzeitig soll es um die Frage gehen, an welchen Stellen Lockerungen möglich sind (mehr dazu unten im Blog).

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat sich im Interview mit dem „rbb Inforadio“ zu den geplanten Schulöffnungen geäußert. Demnach sollen der reguläre Unterricht für die 10. Klassen ab dem 27. April wieder starten, für die 6. Klassen ab dem 4. Mai. Die Abiturprüfungen sollen wie geplant am 20. April beginnen.

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sagte am Mittwoch: „Ich empfehle das Tragen von Textilmasken insbesondere im öffentlichen Raum, zum Beispiel in Supermärkten oder U-Bahnen. So können wir Risikogruppen besser schützen.“.

In Berlin sind inzwischen 4870 Coronavirus-Fälle bestätigt, das sind 134 Infizierte mehr als noch am Montag. 74 Patienten sind an einer Covid-19-Erkrankung verstorben, zwölf mehr als am Vortag.

[Auf dem Handy und Tablet wissen Sie mit unserer runderneuten App immer Bescheid. Sie lässt sich hier für Apple-Geräte herunterladen und hier für Android-Geräte.]

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]