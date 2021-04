Am Donnerstagmorgen seit sechs Uhr gibt es eine Signalstörung am Ostkreuz, dem wichtigsten Knotenpunkt im Berliner S-Bahn-Netz. Die Linien S3, S5, S7 und S75 sind betroffen. Die Expresszüge auf der S3 und die Verstärker auf der S5 fallen aus. Auf der S5 gibt es nur zwischen Hoppegarten und Wuhletal. Die S75 fährt derzeit nur zwischen Wartenberg und Warschauer Straße im 20-Minuten-Takt.

Im morgendlichen Berufsverkehr waren die Einschränkungen noch größer. Zudem gab es zwischen 6 und 8 Uhr eine weitere Signalstörung am Grünauer Kreuz. Am Vormittag fuhren die Linien S45, S46, S8, S85 und S9 zum Teil noch verspätet. Auch hier hatte es morgens viele Zugausfälle gegeben. Die Linien S2 und S8 wurden durch eine dritte Signalstörung in Pankow-Heinersdorf beeinträchtigt.

Am Mittwoch hatte eine große Signalstörung unter anderem in Lichtenberg gegeben, am Dienstag am Ostkreuz, am Montag in Pankow-Heinersdorf. Seit Montag früh berichtete die S-Bahn über zehn Signalstörungen. Es fällt auf, dass immer die gleichen Bahnhöfe betroffen waren, Pankow-Heinersdorf zum Beispiel drei Mal. Bei Twitter beschwerten sich zahlreiche Fahrgäste über die Pannenserie.