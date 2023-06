Papa rauchte zur Gute-Nacht-Geschichte eine Zigarette Fünf Beispiele, warum früher für Kinder nicht alles besser war

Früher war alles besser. Das hört man oft von Mittvierzigern bis Mittfünfzigern sowie ihren Eltern, die darüber sinnieren, wie viel schöner die unbehütete Kindheit voller Freiheiten und ohne die heute so oft erwähnten „Helikoptereltern“ in den Siebzigern und Achtzigern war. „Wir haben es schließlich überlebt“, heißt es oft. Nun ja, wer als Baby aus dem Auto geschleudert wurde, weil es noch keine Babyschalen und Gurte gab, kann heute nicht mehr von jener Zeit berichten. Und der Lungenkrebs wegen des Passivrauchens als Kind wird vielleicht erst in fünf Jahren diagnostiziert.

„Die Welt hat sich in vierzig Jahren so verändert, wie sie das früher in vierhundert Jahren nicht geschafft hat. Wer sich heute als Mittvierziger an seine Kindheit erinnert, den überkommt manchmal das Gefühl, als ob er in einem anderen Universum groß geworden sei“, schreibt Jan Abele in seinem Buch „Ich glaub, ich bin jetzt warm genug angezogen. Warum wir (meistens) am besten wissen, was gut für unsere Kinder ist“.

Darin nennt der Journalist und Vater Beispiele, warum vieles, das heutige Eltern angeblich falsch machen, eigentlich besser läuft als in deren eigener Kindheit. „Was wir heute bei all der herzerwärmenden Nostalgie vergessen: In genau dieser als so geordnet und geruhsam empfundenen Zeit herrschten für den Einzelnen viel größere Lebensrisiken als in der oft von Ängsten dominierten Gegenwart. Statistisch war die Gefahr, Opfer einer Straftat oder eines Unfalls zu werden, um ein Vielfaches höher“, schreibt Abele.

© Imago/Gerhard Leber

Wenn man in größerer Runde mit Verwandten und Bekannten der Generation zusammensitzt, die in den Siebzigern und Achtzigern Kinder bekamen, werden manchmal haarsträubende Geschichten herausgekramt. Zumindest stehen den Menschen die Haare zu Berge, die damals die Babys und Kinder waren, um die es in diesen Geschichten geht. Die Erzähler finden oft noch immer, da sei doch „nichts dabei“. Wir haben uns angesehen, wo durchaus etwas „dabei“ war – und sich zum Glück etwas zum Guten verändert hat.

1 Baby allein zu Haus

Das Baby immer im Auge haben? Pustekuchen! Noch bis in die 80er Jahre hinein galt es nicht als ungewöhnlich, dass Eltern auch kleine Kinder allein zu Hause ließen, um Besorgungen zu machen. Sie habe ihr Baby ins Gitterbett gesetzt und sei in die Innenstadt gefahren, erzählte etwa eine Frau, die heute über 80 ist. Erst nach mehreren Stunden war sie wieder bei ihrem Kind. Das war im Jahr 1974 und das damalige Baby ist heute selbst Vater von zwei kleinen Kindern. Allein zu Hause lassen würde er sie nie, obwohl es bis heute nicht verboten ist.

„Es gibt keine klare gesetzliche Vorschrift darüber, ob und wie lange Eltern Kinder allein lassen dürfen“, schreibt die Münchener Familienrechtlerin Undine Krebs auf der Seite anwaltauskunft.de. Trotzdem empfehlen Experten dringend, Kleinkinder nicht allein zu lassen. „Bis zum 3. Lebens­jahr sollte ein Kind immer beaufsichtigt werden und niemals allein zu Hause sein“, sagt etwa Dana Urban von der Bundes­konferenz für Erziehungs­beratung in einem Interview mit der Stiftung Warentest. „Ab dem 4. Lebens­jahr kann das Kind schon mal 15 bis 30 Minuten allein sein. Das gilt aber nur, wenn es in der eigenen Wohnung oder auf einem anderen sicheren Gelände spielt und die Eltern in der Nähe sind.“

Was man heute weiß: Babys allein schreien zu lassen, erschüttert ihr Urvertrauen ein Leben lang. Es führt zu Stress und in der Folge zu einem schwächeren Immunsystem und häufigeren Krankheiten. „Das Baby lernt: Egal wie sehr ich rufe und mich quäle, niemand reagiert und immer wieder werde ich verlassen“, schreibt die Pädagogin Danielle Graf in dem Blog „Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn“. Das wirke sich massiv nachteilig auf die Bindung aus.

Mal ganz abgesehen davon, was alles passieren könnte, wenn das Baby allein zu Hause ist, ein Brand etwa. Wer sich richtig schön gruseln möchte, kann sich mit seinen staunenden Kindern das amerikanische Pappbilderbuch „Good Dog Carl“ von 1985 ansehen. Darin lässt eine Mutter ihr schon ziemlich mobiles Baby mit ihrem Rottweiler Carl zu Hause. Er hilft dem Baby, aus dem Bettchen zu klettern, rettet es aus dem Aquarium und holt es wieder aus dem Keller, als es in den Wäscheschacht fällt – zum Glück liegt unten so viel Wäsche, dass es unverletzt bleibt. Zum Schluss hievt er es ins Gitterbettchen zurück, bevor Mama nach Hause kommt. Wäre die Geschichte real, wäre das Kind wohl gestorben.

2 Ohne Gurt und Kindersitz

Ohne Kindersitz und Gurt. Erst ab 1979 galt eine Anschnallpflicht für die Rückbank. © imago stock&people/imago stock&people

Wer in den Siebzigern und Achtzigern Kind war, hatte meist keine Babyschale und keinen Kindersitz. Mancher erinnert sich daran, wie schön es war, im Auto hinten in der Mitte sitzen, nicht angeschnallt, den Kopf zwischen den Vordersitzen durch gestreckt. Fast war es, als fahre man selbst. Und Babys wurden auf einem großen Kissen auf den Knien im Auto aus der Klinik nach Hause transportiert. Oder in der Kinderwagentragetasche unangeschnallt auf dem Rücksitz. Es gab ja keine Gurte.

Die Gurtpflicht ist wohl das prominenteste Beispiel dafür, wie extrem sich die Einstellung einem Sicherheitsstandard gegenüber im Lauf der Zeit ändern kann. Als sie 1976 beschlossen wurde, stieß sie in der deutschen Bevölkerung auf heftigen Widerstand. Das Auto galt als Symbol der Freiheit, wer sich anschnallte, als ängstlicher Spießer. „Man geniert sich, weil es dann heißt, guck mal, der mit dem Gurt“, sagt ein Passant in einem Tagesschau-Einspieler aus dem Jahr 1976. Auch irrationale Ängste wie die, es angeschnallt bei einem Unfall nicht rechtzeitig aus dem Auto zu schaffen, hielten die Deutschen vom Anschnallen ab.

Wie schön es war, im Auto hinten in der Mitte zu sitzen! © imago images/Mary Evans/Rights Managed via www.imago-images.de

Erst nachdem 1984 ein Bußgeld eingeführt wurde, nutzten 90 Prozent der Deutschen den Gurt. Für die Rückbank galt die Anschnallpflicht übrigens erst ab 1979, weshalb Kinder besonders lange unangeschnallt fuhren. Viele damalige Kinder erinnern sich an lange Urlaubsfahrten ohne Gurt, bis weit in die Achtziger hinein.

Kindersitze im Auto wurden sogar erst 1993 zur Pflicht. „Meine Tochter hat es als Baby geliebt, auf der Hutablage zu schlafen“, berichtet etwa eine Großmutter über die guten alten Siebziger in einer Diskussion auf Facebook. Eine Frau, die vor Kurzem ein Baby bekommen hat, erzählt daraufhin, wie erstaunt ihre Mutter war, als sie das erste Mal mit ihrer Enkelin Auto fuhr. „Sie wusste gar nicht, dass es inzwischen sowas wie Babyschalen gibt.“

2588 Kinder starben 1980 bei Verkehrsunfällen, 2021 waren es 49.

Dabei ist die Schutzwirkung von Kindersitzen enorm: Während im Jahr 1980 laut Bundesverband der Unfallkassen noch 2588 Kinder in Deutschland bei Verkehrsunfällen starben, waren es 2002 nur noch 487. Und die Zahlen gehen weiter zurück: 2021 starben 49 Kinder auf Deutschlands Straßen.

3 Papa raucht bei der Gute-Nacht-Geschichte

Papi las die Gute-Nacht-Geschichte in Kombination mit einer filterlosen Rothhändle am Bettchen vor. © imago/teutopress/imago stock

Jederzeit und überall zu rauchen, war jahrzehntelang Usus in Deutschland. Eltern rauchten im Beisein ihrer Kinder, im Wohnzimmer ebenso wie bei langen Urlaubsfahrten im Auto. Dass Kinder dabei die volle Ladung Nikotin und Teer abbekamen, interessierte niemanden. Selbst in Schul- und Kitagebäuden wurde munter gequalmt. „Solange Kinder als Betthupferl nicht selbst an der Glimme zogen, galt es als unbedenklich, wenn Papi die Gute-Nacht-Geschichte in Kombination mit einer filterlosen Rothhändle am Bettchen vorlas. Trotz des Zigarettenqualms schliefen Kinder damals prima ein, denn es gab ja noch die schöne Sitte, den Schnuller erst in etwas Cognac und dann in Zucker zu tauchen“, schreibt Jan Abele in seinem Buch.

Erst 2007 wurde das Rauchen in öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmitteln und in der Gastronomie verboten. Ein überfälliger Schritt: Schließlich hatten Wissenschaftler da längst herausgefunden, dass Passivrauchen in der Kindheit nicht nur die Entwicklung verzögert, zu Frühgeburten, plötzlichem Kindstod und häufigeren Infekten führt, sondern auch zu Krebs: Kinder rauchender Eltern haben ein 1,5-fach erhöhtes Risiko, als Erwachsene an Krebs der oberen Luftwege oder der Blase zu erkranken. Bei Lungenkrebs steigt das Risiko sogar um das 1,7-fache.

Buchtipp „Ich glaub, ich bin jetzt warm genug angezogen. Warum wir (meistens) am besten wissen, was gut für unsere Kinder ist“ von Jan Abele, Eden Books, 14,95 Euro. Der Autor Jan Abele ist ehemaliger Vizechef der Magazine „Neon“ und „Nido“. Hier geht es zu einem Auszug aus dem Buch.

Wer durch seine alten Kinderbücher blättert, findet mitunter noch Zeugnisse aus dieser Zeit. So zieht der kleine Jan im 1987 erschienenen Kinderbuch „Jan und Julia kaufen ein“ ganz selbstverständlich Zigaretten aus dem Automaten. „Jan kennt Papas Sorte genau“, steht unter der entsprechenden Abbildung. Denn tatsächlich, damals durften Kinder den Nikotinnachschub für ihre Eltern selbst besorgen. Auch Bier holten größere Kinder ihren Vätern oft ganz selbstverständlich aus dem Laden. Heute ist die Abgabe von Alkohol und Tabakprodukten an Minderjährige verboten.

4 Radfahren ohne Helm

Heute tragen Kinder Helme und sitzen in richtigen Fahrradsitzen. Früher war das anders. © picture alliance / photothek/Ute Grabowsky

1827 wurde das erste Fahrrad erfunden. Leider ließ eine weitere Erfindung bis 1975 auf sich warten: die des Fahrradhelms. So fuhren Kinder und Erwachsene jahrzehntelang ohne schützende Kopfbedeckung – allein oder im Kindersitz auf dem Rad der Eltern. Das Helmtragen verbreitete sich nur langsam, weshalb bis in die 90er Jahre hinein noch viele Kinder ohne Kopfschutz unterwegs waren.

Das ist heute anders: 2020 gaben immerhin 82 Prozent der Kinder zwischen sechs bis zehn Jahren an, beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen. Bei den 11- bis 16-Jährigen waren es 54 Prozent, bei den Erwachsenen zwischen 25 und 30 Prozent.

Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: Zahlen des Portals Statista zeigen für Deutschland von 2001 bis 2021 einen deutlichen Rückgang an getöteten Fahrradfahrern (von 630 auf 380 Tote) bei gleichzeitig steigender Helmtragequote (von 5 auf 31 Prozent). „Da ein beträchtlicher Anteil der verunglückten Fahrradfahrenden Kopfverletzungen erleidet, liegt es nahe, dass Helme zur positiven Entwicklung beigetragen haben“, schreibt Statista.

5 Babys im Fahrradkörbchen

Aber nicht nur in Sachen Helm ging es früher beim Fahrradfahren gefährlicher zu, sondern dabei, wie Kinder auf dem Rad der Eltern mitgenommen wurden. Heute fahren die meisten Klein- und Kitakinder in sicheren Sitzen, die hinter dem strampelnden Elternteil befestigt sind, mit. In den Siebzigern und Achtzigern wurden oft kleine Sitze vor dem Lenker verwendet, manche sahen aus wie Körbchen. Heute wird so etwas nur noch für Puppen verwendet, damals stopften manche Eltern ihre nur wenige Monate alte Babys hinein, abgestützt mit einem Kissen, obwohl das Kind noch lange nicht sitzen konnte.

Was viele Mütter und Väter damals nicht wussten: Die meisten Kinder können erst mit durchschnittlich etwa zehn Monaten frei und allein sitzen. Um sitzen zu können, durchlaufen die meisten Kinder zunächst andere Stadien, um ihre Muskeln auf diesen Kraftakt vorzubereiten: Köpfchen heben, drehen, krabbeln. Dann finden Babys ihren eigenen Weg ins Sitzen. Ein Schritt, der in der Entwicklung des Kindes früher oft ignoriert wurde. Heute sind sich Forscher einig, dass das „geförderte“ Hinsetzen schadet, wenn Muskulatur und Wirbelsäule noch nicht so weit sind: Haltungsschäden oder sogar Schäden an den Bandscheiben sind oft die Folge.

„Für den Fahrradsitz gilt das doppelt“, heißt es in dem Online-Magazin „Mutterinstinkte“. „Denn hier sitzt Dein Baby nicht nur aufrecht, sondern ist auch regelmäßig Erschütterungen durch das Fahren ausgesetzt. Um diese Stöße abfedern zu können, muss die Rückenmuskulatur ausreichend gestärkt sein – und das ist frühestens ab dem Sitzalter der Fall.“