Clubbesuche in Zeiten der Pandemie haben das Zeug, zum Superspreader-Event zu werden. Dass praktisch seit dem Frühjahr das Clubgeschehen brachliegt, ist vor diesem Hintergrund sinnvoll.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Teams rund um den Virologen Christian Drosten, die jetzt noch unbegutachtet im medizinischen Fachjournal "Emerging Infectious Diseases" veröffentlicht worden ist. Beteiligt waren auch das Robert-Koch-Institut, die Charité und örtliche Gesundheitsbehörden.

Untersucht worden ist ein Corona-Ausbruch, der sich nach dem Besuch eines infizierten Mannes im Club "Trompete" in Berlin Mitte am 29. Februar entwickelt hatte. Infektionen von 74 Menschen konnten die Forscher auf diesen Clubaufenthalt zurückführen.

Vor allem die 16 Club-Mitarbeiter hätten zur Übertragung des Virus maßgeblich beigetragen, heißt es in der Studie. Mit insgesamt 44 Personen führten die Forscher Interviews.

In der Zeit zwischen dem 29. Februar und dem 5. März besuchten rund 650 Personen während verschiedener Partys den Club, bevor die Infektion bekannt wurde. Am 6. März startete das Gesundheitsamt dann einen Aufruf in den Medien, um Menschen ausfindig zu machen, die sich zur fraglichen Zeit in dem Club aufgehalten und womöglich infiziert hatten.

Vor allem das Personal war gefährdet

Zunächst als infiziert gemeldet hatte sich, wie im Tagesspiegel berichtet, ein Bezirksamtsmitarbeiter aus Reinickendorf, der sich am 29. Februar in dem Club am Lützowplatz unweit des Konrad-Adenauer-Hauses aufgehalten hatte. Erst am 16. März waren Clubbesuche im Zuge des Lockdowns verboten.

Je die Hälfte der insgesamt 74 bekannten Fällen seien Männer und Frauen mit dem Durchschnittsalter 30 gewesen, heißt es in der Studie. Die Inkubationszeit betrug rund vier Tage. Laut Studie war es wahrscheinlich vor allem das Personal, das sich ansteckte und so auch das Virus übertragen haben kann.

Laut Studie habe eine Person bereits vor ihrem Clubbesuch Corona-Symptome verspürt, später auch Teile des Personals bei den Feiern zwischen dem 29. Februar und dem 5. März.

Weil sich insbesondere bei der ersten Party am 29. Februar viele Personen infiziert hatten und die Inkubationszeit relativ kurz gewesen sei, bestätige dies die These, dass Nachtclubs sich für Superspreading-Events eignen, so die Forscher. Insbesondere das Personal könne gefährdet sein, sich anzustecken und auch Überträger zu sein, wenn keine Abstands- und Hygieneregeln befolgt würden.

Deshalb empfiehlt die Studie auch, bei Wiedereröffnungen von Clubs und Bars insbesondere die Mitarbeiter zu schützen.