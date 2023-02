Pauschales Kopftuchverbot vor dem Aus Deshalb ließ das Bundesverfassungsgericht die Berliner Bildungsverwaltung abblitzen

Das Berliner Neutralitätsgesetz hat in seiner jetzigen Form keinen Bestand. „Ein pauschales Kopftuchverbot für Pädagoginnen wird es in Berlin in Zukunft nicht mehr geben“, erklärte Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) am Donnerstag. „Auch die anderen im Neutralitätsgesetz geregelten Bereiche werden überprüft werden müssen.“ Das gelte auch für die Justiz. Das Gesetz müsse nun „umgehend“ überarbeitet werden.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden