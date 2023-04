Politischer Stillstand droht Wer regiert Berlin, wenn die Genossen gegen die Große Koalition entscheiden?

In diesen Tagen haben es Berlins Genossen in der Hand: Mit ihrem Kreuz für oder gegen die Koalition der SPD mit der CDU entscheiden sie politisch über die kommenden Jahre in Berlin – manche behaupten sogar, über das gesamte Jahrzehnt. Aber was passiert, wenn die Genossen Nein sagen? Besonders für die SPD dürften die Folgen gravierend sein. Ist die deutsche Hauptstadt dann ohne Regierung? Und was passiert dann mit Franziska Giffey?

Wie läuft der Mitgliederentscheid ab?

Noch bis zum 21. April stimmen 18.566 Berliner SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der CDU per Post ab. Bisher haben 41 Prozent der Mitglieder ihre Stimmzettel in die SPD-Zentrale im Kurt-Schumacher-Haus geschickt. Das notwendige Quorum von 20 Prozent ist damit bereits erfüllt, eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen muss für den Vertrag stimmen. Ausgezählt wird am kommenden Sonntag ab 8.30 Uhr. Das Ergebnis wird um etwa 16 Uhr präsentiert.

Wie ist die Stimmung in der Partei?

Die Berliner SPD diskutiert heftig. Das war auch schon bei vergangenen Debatten über eine Koalition mit der CDU auf Bundesebene so. Besonders in den Sozialen Medien ist der Ton rau, die Haltungen liegen weit auseinander – von eindeutiger Ablehnung des Koalitionsvertrags à la „Die CDU ist rassistisch und passt nicht zu Berlin“ bis zu pragmatischer Zustimmung à la „So viel sozialdemokratische Politik war lange nicht“. Trotzdem weisen erfahrene Sozialdemokraten darauf hin, dass die innerparteiliche Auseinandersetzung nicht schärfer sei als sonst. Die SPD sei eine Partei, die es sich „nicht leicht macht“.

Doch die Gesamtlage der Partei ist schlecht: Die Parteiführung ist nach dem historisch schlimmen Wahlergebnis angeschlagen, insbesondere Franziska Giffey kämpft um ihr politisches Überleben. Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, dass viele in der Partei der SPD ein gutes Verhandlungsergebnis der Koalitionsgespräche bescheinigen. Viele fragen sich, was auch im Falle einer erneuten Regierungsbeteiligung 2026 passiert – und vor allem, wer die Partei dann aus dem Tal führen soll.

Die Parteivorsitzenden Raed Saleh und Franziska Giffey gehen von einer Zustimmung zum Vertragswerk aus. In der Partei hört man viele, die mit mehr als 60 Prozent Zustimmung für die Koalition rechnen. Die Führung hofft besonders auf die vielen älteren Parteimitglieder und die Unbeliebtheit der Alternativen: „Opposition ist Mist“ ist ohnehin geflügeltes Wort in der Partei, dass auch Rot-Grün-Rot zuletzt nicht weit von „Mist“ entfernt war, würden auch viele Basismitglieder unterschreiben.

Wer regiert Berlin, wenn der Entscheid negativ ausfällt?

Der bisherige rot-grün-rote Senat bleibt so lange im Amt, bis das Abgeordnetenhaus einen neuen Regierenden Bürgermeister wählt. Eine Frist, bis wann dies erfolgen muss, gibt es weder bei einer Wiederholungs- noch bei einer regulären Wahl. Allerdings gilt für die Übergangszeit zwischen einer Wahl und der Neubildung einer Regierung das Gebot der politischen Zurückhaltung. Umstrittene oder nur schwer wieder rückgängig zu machende Entscheidungen werden in dieser Zeit in der Regel nicht mehr getroffen.

Sollte Schwarz-Rot beim Mitgliedervotum scheitern, droht der Stadt also ein noch länger währender politischer Stillstand. Das dürfte vor allem mit Blick auf die anstehenden Haushaltsberatungen massive Konsequenzen haben: Ab Januar 2024 droht eine vorläufige Haushaltswirtschaft. Behörden dürfen dann nur noch dringend notwendige Fixkosten tätigen, Investitionen blieben aus.

Was ist die Alternative zur Koalition aus SPD und CDU?

Linke und Grüne haben in den vergangenen Tagen klar signalisiert, dass sie für eine Fortsetzung des bisherigen Bündnisses bereitstehen. Allerdings scheint die bisherige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey in diesem Szenario undenkbar. Die Grünen haben das schon ausgeschlossen. Die SPD müsste sich also zunächst intern neu aufstellen – und einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin präsentieren. Die Kandidaten dafür sind rar und die Frage ist, ob sich die SPD dann nicht erst recht in der Opposition erholen will.

Aber auch die zweite Option – ein schwarz-grünes Bündnis – bräuchte wochenlang Vorlauf. Sowohl CDU als auch Grüne betonten nach den gemeinsamen Sondierungen viele Schnittmengen und lobten die konstruktiven Gespräche. Die Koalition scheiterte vor allem an der von der SPD verknappten Zeit. Es stünden in jedem Fall harte Koalitionsverhandlungen an und wahrscheinlich erneut ein Mitgliederentscheid – dieses Mal durch die Grünen-Basis.

Eine Regierungsbildung vor Juni ist sowohl bei einer Fortführung von Rot-Grün-Rot als auch bei einem schwarz-grünen Bündnis unwahrscheinlich. Sollte keines dieser Bündnisse zustande kommen, hat das Abgeordnetenhaus die Möglichkeit, die Wahlperiode mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit vorzeitig zu beenden. Die Folge wäre die dritte Wahl innerhalb von zwei Jahren in Berlin.

Was bedeutet eine Ablehnung für Berlin?

Die größten Auswirkungen hätte die Ablehnung wohl auf die laufenden Haushaltsberatungen. Schon jetzt ist die Haushaltsplanung für die Jahre 2024 und 2025 im vollen Gange. Die Ressorts mussten ihren Finanzierungsbedarf bereits an die Finanzverwaltung übermitteln – allerdings ohne zu wissen, wer künftig die politische Verantwortung für das jeweilige Themengebiet trägt. Wie knapp die Zeit schon jetzt ist, zeigt ein Blick in den Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD. Eine „vorläufige Haushaltsführung“ soll vermieden werden, heißt es da. Die Gefahr, dass sie eintritt, steigt bei einem Scheitern von Schwarz-Rot.

Verzögern würden sich auch große politische Projekte: Das 29-Euro-Ticket müsste erneut verhandelt werden. Besonders die Grünen sind dagegen. Auch für eine Verwaltungsreform müssten wieder neue Mehrheiten gefunden werden. Völlig unklar wäre auch, wie mit dem Ende April anstehenden Bericht der Enteignungskommission umzugehen wäre. Ironie der Geschichte: Die für die Wiederholungswahl verantwortlichen Verfassungsrichter müssten noch länger auf ihre vom Parlament gewählten Nachfolger warten. Die Mehrheit der Mitglieder des Gerichts hat ihre Amtszeiten schon lange überschritten.

Was würde aus der SPD und Franziska Giffey?

Im Falle einer Ablehnung dürfte in der Partei kaum ein Stein auf dem anderen bleiben. Der Parteitag Ende Mai würde mehr als ohnehin schon zur Abrechnung mit der Parteiführung geraten, insbesondere mit Franziska Giffey. Die bisherige Regierende Bürgermeisterin ist aus der Sicht vieler in der Partei schon jetzt kaum noch als Landesvorsitzende haltbar. Viele in der Partei rechnen damit, dass sie bei der Wahl im kommenden Jahr nicht noch einmal gewählt wird.

Entscheiden die Genossen gegen die Koalition, dürfte Giffey in keiner Position mehr zu halten sein. Ihre Unterstützerzahl ist unter den Funktionären ohnehin gering. Selbst für den bislang noch sicher im Amt sitzenden Partei- und Fraktionschef Raed Saleh dürfte sich dann die Machtfrage stellen. Dass er seine Position aber mit dem Entscheid verknüpft, hatte er im Gespräch mit dem Tagesspiegel abgelehnt.

Cansel Kiziltepe, SPD, könnte Senatorin für Arbeit, Soziales und Antidiskriminierung werden. © imago/Metodi Popow/IMAGO/M. Popow

Als mögliche neue Führungsfigur in der Partei gilt einigen Cansel Kiziltepe. Sie ist als Senatorin für Arbeit, Soziales und Antidiskriminierung im Gespräch und könnte künftig auch innerhalb des Landesverbandes eine wichtigere Rolle übernehmen. Einige andere Talente wie Kian Niroomand brauchen noch Zeit. Viele Parteilinke wünschen sich deshalb den Generalsekretär der Bundes-SPD, Kevin Kühnert, zurück nach Berlin. Dass er in die Niederrungen der Landespolitik hinabsteigt, scheint – besonders in dieser schweren Lage – aber äußerst unwahrscheinlich.

Denkbar wäre für den Fall eines Nein-Votums auch eine Übergangsphase zur Neuaufstellung der Partei, ähnlich wie derzeit in Nordrhein-Westfalen. Dort führt nach dem Rücktritt des Parteivorsitzenden gerade der Oberbürgermeister von Hamm den Landesverband als „Interimsvorsitzender“. Solch ein Szenario wäre auch für Berlin denkbar. Raed Saleh könnte in diesem Fall Fraktionsvorsitzender bleiben, den Landesvorsitz aber abgeben. Selbst wer als Interimsvorsitzender den Landesverband neu aufstellen könnte, ist aber vollkommen offen.