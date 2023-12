Polizei gibt Entwarnung Vermisster 66-Jähriger aus Berlin-Mariendorf ist wieder da

In einem Vermisstenfall in Mariendorf hat die Berliner Polizei Entwarnung gegeben. Am Montag hatten die Beamten eine Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht und darüber informiert, dass ein 66-Jähriger, der an Demenz erkrankt ist, bereits seit einem Monat vermisst wird. Nun konnte der Mann am Montagabend in einem Pankower Supermarkt angetroffen werden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Der Mann werde aktuell in einem Krankenhaus medizinisch versorgt, hieß es weiter. Seine Angehörigen wurden nach Polizeiangaben informiert. (Tsp)