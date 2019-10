Bei einem Einsatz in einem Kreuzberger Café sind am Dienstagabend fünf Polizisten von einem renitenten Cafébesucher verletzt worden. Erst durch den Einsatz eines Polizeihundes konnte der Mann festgenommen werden.

Laut Darstellung der Polizei hatte sich der 34-Jährige geweigert, ein Lokal in der Adalbertstraße zu verlassen, in dem er Hausverbot hat. Als die Beamten ihn den Angaben zufolge aus dem Café begleiteten, zeigte er sich uneinsichtig. Die Polizisten sprachen daher einen Platzverweis für das Kottbusser Tor aus. Der Mann äußerte wiederholt die Absicht, in das Café zurückzugehen, woraufhin ihn ein Beamter am Arm griff, um laut Polizei den Platzverweis durchzusetzen. Dabei soll der Mann ein Messer gezogen und damit den Beamten bedroht haben.

Die Beamten überwältigten den Mann mit Reizgas und Gewalt, wobei der nach der Dienstwaffe im Holster eines der Beamten gegriffen haben soll. Ein Polizeihund biss den Mann in den Arm, der daraufhin die Waffe losließ und von den Beamten festgenommen wurde.

Die Bilanz: Fünf Polizistinnen und Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt und mussten ihren Dienst abbrechen: „Ein Kollege wurde durch den Widerstand des Mannes schwer an der Hand verletzt und kam ins Krankenhaus“, sagte eine Sprecherin. Die vier weiteren Beamten seien durch die Widerstandshandlungen und das eingesetzte Pfefferspray leicht verletzt worden, so die Sprecherin.

Laut Polizei sollen sich während des Einsatzes dutzende Menschen versammelt haben und Flaschen, Dosen und Obst in Richtung des Geschehens geworfen haben, wodurch allerdings niemand verletzt wurde. „Das waren Schaulustige, die sich um das Einsatzgeschehen versammelt haben, sie haben allerdings keine Polizisten getroffen“, sagte die Sprecherin. Man gehe jedoch davon aus, dass die Würfe den Beamten galten. Auch gegen diese Personen wird nun wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt, ihre Personalien wurden vor Ort jedoch nicht aufgenommen.

Mehr zum Thema Sprengstoffdrohung auf A10-Rastplatz Polizeihund „Bass“ überlebt Messerattacke von Michendorf

Der aggressive Cafébesucher wurde nach dem Einsatz in eine Psychiatrie gebracht. Gegen ihn wird ermittelt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in besonders schwerem Fall, Körperverletzung, Hausfriedensbruchs, versuchten schweren Diebstahls von Schusswaffen, Verstoßes gegen das Waffengesetz und schweren Landfriedensbruchs.