Am Hauptbahnhof Potsdam wird ein zweites S-Bahn-Gleis gebaut. Am 25. März soll es in Betrieb genommen werden und die Fahrtzeit nach Berlin um zwei bis drei Minuten verkürzen.

Die S-Bahn verspricht sich davon künftig weniger Verspätungen auf der S7, weil ausfahrende S-Bahnen nicht mehr so lange auf den entgegenkommenden Zug warten müssen. Bisher konnten sie auf der eingleisigen Strecke nur an den Bahnhöfen aneinander vorbeifahren. Dadurch hatten sich Verspätungen häufig aufgestaut.

Bevor das neue Gleis in Betrieb geht, müssen Pendler noch einmal erhebliche Einschränkungen auf sich nehmen und auf Ersatzverkehr mit Bussen umsteigen. Für zehn Tage wird die S7 zwischen Berlin und Potsdam unterbrochen.

Gesperrt wird in zwei Etappen. Von Donnerstag, 14. März, 22 Uhr, bis Montag, 18. März, um 1.30 Uhr fahren keine S-Bahnen mehr zwischen Potsdam-Hauptbahnhof und Westkreuz.

Betroffen von den Bauarbeiten ist auch die S1, die Linie wird von 14. bis 15. März zwischen Wannsee und Zehlendorf unterbrochen, anschließend fahren bis Montag, 18. März, 1.30 Uhr keine S-Bahnen zwischen Wannsee und Schlachtensee. In der zweiten Phase – direkt im Anschluss – fahren bis zum 25. März, 1.30 Uhr, zwischen Potsdam und Wannsee keine S-Bahnen.

