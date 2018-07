Am BER gibt es erstmal Personalfragen zu lösen. Foto: dpa

An der Baustelle für den neuen Hauptstadtflughafen BER geht es nur langsam voran. Die für Herbst 2020 angekündigte Eröffnung ist trotz aller Beteuerungen von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup alles andere als sicher. Zugleich gibt es neue Problemen mit dem Masterplan, Platznot und Kapazitätsengpässe bei der Eröffnung sind nicht abgewendet.

Das neue Terminal T2, das noch vor der Eröffnung des BER fertig werden soll, wird teuer: von 100 auf 200 Millionen Euro. Zudem will sich Brandenburgs Landesregierung bislang nicht festlegen, ob dafür ein neues Planfeststellungsverfahren nötig ist. Und zugleich gibt es deshalb neue Initiativen, Tegel länger in Betrieb zu halten. Über all das – vor allem aber über neue Personalien wurde am Freitag im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft beraten. Ein Überblick.

Neue Personalie als Signal für mehr Professionalität

Eine Personalie war bereits Tage vor der Sitzung des Aufsichtsrates der Flughafengesellschaft am Freitag klar – und wird als deutliches Signal für mehr Professionalität gewertet: Patrick Muller wird als Betriebsleiter künftig die Flughäfen Tegel und Schönefeld steuern. Er verfügte über internationale Erfahrung im laufenden Airportbetrieb, war an den Flughafen Frankfurt-Hahn und Frankfurt am Main tätig und hatte eine ganze Reihe von Spitzenjobs inne. In den Jahren 2005 und 2006 leitete er etwa den Flugbetrieb in London-Heathrow, war von 2008 bis 2010 als Flugbetriebsleiter für Fraport Saudi Arabia am King Abdul Aziz Airport tätig, von 2010 bis 2014 war er Geschäftsführer Operations an den Airports Doha und Hamad in Katar, danach bis 2016 Bereichsleiter Planung und Analyse am Flughafen Dubai, schließlich selbständiger Berater. Muller soll den neuen Job in Berlin im August antreten.

Sein Vorgänger Elmar Kleinert war Anfang Juli als Geschäftsführer zum Flughafen Bremen gegangen. Flughafenchef Lütke Daldrup nannte Muller äußerst kompetent und sagte, was dessen wichtigste Aufgaben sein werden: Natürlich geht es vorrangig um die Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER, dazu gehört der vorherige Test im Probebetrieb. Die schnelle Nachbesetzung des Führungsposten ist laut Lütke Daldrup nötig gewesen vor allem für den den „gerade anlaufenden Prozess der operativen Inbetriebnahme“ des Hauptterminals am BER – aber auch für die Anwerbung von Airlines für den Standort Berlin und die Führung des mit 700 Mitarbeitern größten Bereichs der Flughafengesellschaft. Vor allem dürfte die Verantwortlichen eines an Muller überzeugt haben: Er gilt als anerkannter Experte mit Erfahrung bei Inbetriebnahme, Probebetrieb und Umzügen von Flughäfen. Und genau das soll Muller nun auch für den BER-Start organisieren. Und daneben muss er trotz der Enge und Überlastung in Tegel und Schönefeld weiterhin einen „guten Flugbetrieb“ aufrechterhalten.

Streit wegen Vergabe des Beratervertrags für die BER-Kontrolle

Streit zwischen den Flughafeneignern Berlin, Brandenburg und Bund hat sich bereits im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung abgezeichnet. Wegen eines Vorstoßes aus Berlin, an ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats, nämlich Norbert Preuß, einen Beratervertrag für die BER-Kontrolle zu vergeben – und das per Direktvergabe und ohne Ausschreibung. Es soll um eine sechsstellige Summe gehen, regulär erhalten Aufsichtsräte ein Sitzungsgeld von 125 Euro plus Spesen. Preuß soll mit der Leitung eines neu zu schaffenden „Aufsichtsratsbüros“ beauftragt werden.

Der Projektentwickler aus München sitzt für Berlin auf Ticket der Grünen im Aufsichtsrat und soll als Berater den Terminplan für die geplante BER-Inbetriebnahme im Oktober 2020 überwachen. Aber genau das ist ohnehin seine Aufgabe als Aufsichtsrat. Wegen seiner Erfahrungen hat er den Posten bekommen. Von 1985 bis 1992 hat den Flughafen München gesteuert, auch andere Großprojekte, etwa für den Allianzkonzern in München, für Credit suisse, für Immobilienunternehmen und Handelsketten.

Nach Tagesspiegel-Informationen soll es mehrere Versuche gegeben haben, Berlin vor der Aufsichtsratssitzung am Freitag von dem Vorschlag abzubringen. In Brandenburg gab es ein klares Urteil: Der Vorschlag habe ein Geschmäckle, sei eine Schnapsidee und mache fassungslos. Ohne würde dies gegen den Corporate Governance Kodex des Landes Brandenburg verstoßen. Offenbar sei den Vertretern der Berliner Koalition das Fingerspitzegefühl abhanden gekommen. Wenn Preuß mit seiner Firma im Auftrag des Aufsichtsrates ein neues BER-Baucontrolling übernehmen solle, müsste er sein Aufsichtsratsmandat abgeben.

Nachdem Brandenburg bereits Ablehnung signalisiert hat, sollen sich auch die Arbeitnehmervertreter und der Bund gegen den Vorschlag ausgesprochen haben. Der geht zurück auf die Grünen in der Berliner Koalition - angeblich aus Misstrauen gegenüber Lütke Daldrup. Der soll jedoch eine weiteren externen Überwacher abgelehnt haben. Daher hatte sich Rot-Rot-Grün trotz aller Warnungen auf die interne Lösung mit Preuß verständigt.

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) hat den Preuß-Auftrag prüfen lassen: In einem Gutachten befanden Juristen, ein Auftrag an Preuß wäre möglich, es gebe aber ein Restrisiko – falls der Fall mal vor Gericht landet. Weil Aufsichtsräte eben nicht für etwas extra, etwa an ihre Firma, bezahlt werden dürften, was ohnehin ihr Job mit Aufsichtsmandat ist. Kollatz-Ahnen sagte den Tagesspiegel über Preuß: „Sein Sachverstand als Aufsichtsratsmitglied ist unbestritten.

Als anerkannter Experte und Kenner des Projektmanagements würde er einen wichtigen Beitrag leisten, die Arbeit des Aufsichtsrats effektiver zu gestalten.“ Die nächsten drei Quartale seien für den BER-Start bedeutend, eine interne Lösung sinnvoll, weil Preuß bereits eingearbeitet und mit dem Projekt vertraut sei.