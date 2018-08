Laut dem Sprecher der Brandenburger Polizeidirektion Ost, Ingo Heese, wurde der Leichnam gegen 12.15 Uhr im Ahrensfelder Ortsteil Eiche, der direkt an Berlin-Marzahn angrenzt, auf einem Feld in der Nähe eines Weges entdeckt. Das Areal befindet sich nahe einer ehemaligen Abwasseranlage. Bis zum Abend konnte die Polizei keine weiteren Angaben zu der Person machen. Die Identität „ist noch nicht hinreichend festgestellt“, hieß es in einer Pressemitteilung. Auch sei es nicht möglich, Näheres zur Todesursache zu sagen. Die Ermittlungen der Polizei gingen in alle Richtungen. Ein Unfall sei genauso möglich wie ein Gewaltverbrechen. Eine Mordkommission der Polizeidirektion Ost hat die Ermittlungen übernommen.

Die Staatsanwaltschaft hatte noch für den Abend eine Obduktion angeordnet, um zu klären, wie der junge Mann ums Leben gekommen ist. Mit Ergebnissen sei voraussichtlich erst am Freitagvormittag zu rechnen, sagte Heese dem Tagesspiegel.

Polizisten schließen das Tor zum Einsatzort. Foto: Britta Pedersen/dpa

Die Brandenburger Polizei steht in Kontakt mit ihren Berliner Kollegen. Seit Dienstag wird in Marzahn der 13-jährige Max vermisst. In der Pressemitteilung am Abend hieß es dazu: „Ein Zusammenhang mit einem in Berlin vermissten Jugendlichen kann nicht ausgeschlossen werden.“ Die Berliner Polizei äußert sich nicht zu dem Fall und verweist auf die Ermittlungsarbeit in Brandenburg. Tsp