Die angekündigte Pegida-München-Demonstration auf dem Schleidenplatz an der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain begann am Samstagnachmittag pünktlich um 17 Uhr. Vor Ort waren fünf der sieben angemeldeten Pegida-Anhänger, laut Aussage der Polizeisprecherin handelte es sich dabei um dieselben Teilnehmer, die auch am gestrigen Freitag im Görlitzer Park demonstriert hatten.

Sie spielten Musik und hatten eine Leinwand aufgebaut. Zudem hatten sie ein Transparent mit der Aufschrift "Neofaschisten nennen sich heute Antifa" sowie eine Bayern- und Deutschlandfahne aufgehängt.

Am Rande der Absperrungen versammelten sich zwei Kundgebungen von Gegendemonstranten versammelt. Eine Kundgebung in der Rigaer Straße 51 lief unter dem Motto "Nordkiez gegen Rassismus und Nazis" und war mit 50 Teilnehmer angemeldet. Zu einer weiteren Gegenkundgebung hatten sich ebenfalls eine zweistellige Zahl an Demonstranten eingefunden. Auch aus den umliegenden Häusern schallt lautstark Musik gegen die Pegida-Demonstration.

Auf dem Platz waren auch am Abend noch Sprechchöre und Pfiffe der Gegendemonstranten zu hören. Laut eines Tweets waren am frühen Abend etwa 200 Gegendemonstranten auf dem Platz, die Polizei ging von über 100 Teilnehmern aus. Gegen 20 Uhr war es immer noch laut, allerdings war die Zahl der Gegendemonstranten wieder geschrumpft.

Circa 280 Einsatzkräfte der Berliner Polizei sind vor Ort, um die Demonstrationen zu sichern. Auch ein Hubschrauber umflog das Gebiet in Friedrichshain mehrmals und steht weiter zum Einsatz bereit.



Gegendemonstranten und Polizei. Foto: Corinna Cerruti

Am Abend berichtete dann die Polizei von mehreren Personen aus dem Kreis der Gegendemonstranten, die sich vermummt hätten und Flaschen geworfen haben sollen. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin einige Personen festgenommen. Dann habe sich die Lage wieder beruhigt.

Schon am Samstagmittag war der Bereich um den Schleidenplatz großräumig abgesperrt worden, wie auf Twitter zu sehen war. Die Polizei war schon frühzeitig mit einigen Einsatzkräften vor Ort und sichert die Absperrungen. Sowohl die Pegida-Demo als auch die Gegenkundgebung sind bis Mitternacht geplant.