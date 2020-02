Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin-Charlottenburg eingebrochen und haben Geld und Orden gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkte der Küster der Kirche auf dem Breitscheidplatz den Einbruch am Montagmorgen und rief die Polizei.

„Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Gedenkhalle der Kirche“, so die Polizei. Aus mehreren Opferstöcken und einer Kasse war Geld verschwunden, aus einer aufgebrochenen Vitrine stahlen die Einbrecher nach ersten Ermittlungen zwei Orden, ein Jubiläumsabzeichen, eine Medaille und ein paar Silbermünzen.

Die Kriminalpolizei ermittelt, Hinweise auf ein organisiertes Problem gibt es laut Polizei bislang nicht. (Tsp)