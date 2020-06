Wieder gibt es Ermittlungen wegen Verdachts auf Subventionsbetrug in Zusammenhang mit Soforthilfen in der Coronakrise. Wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Dienstagmorgen über Twitter mitteilte, laufen derzeit Durchsuchungen in mehreren Objekten, unter anderem in einer Moschee in Tempelhof. Nach Informationen des Tagesspiegels handelt es sich um die salafistische Ibrahim-al-Khalil-Moschee in der Colditzstraße. Konkret geht es um einen Verdacht gegen zwei Männer aus der islamistischen Szene.

Die Razzien werden vom Landesrkiminalamt durchgeführt, laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind 250 Beamte im Einsatz.

Mitte Juni war bekannt geworden, dass es mehr als 800 Ermittlungsverfahren wegen Subventionsbetrugs um Coronahilfen gibt. Ulrich Nußbaum - einst Finanzsenator, heute Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium - hatte kritisiert, dass Berlin bei der Verteilung der Soforthilfen nicht genügend prüfe. Es bestehe das Risiko, dass der Bund erhebliche Summen zurückfordere.

Ermittlungen zu möglichen Betrugsfällen hat es in der Berliner Salafistenszene gegeben, auch da gab es mehrere Durchsuchungen von Wohnungen. (Tsp)