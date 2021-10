Nach einem Feuer in Prenzlauer Berg haben dort 9000 Haushalte seit der Nacht keinen Strom, das bestätigte Olaf Weiden, Sprecher von Stromnetz Berlin am Samstagmorgen. Zuerst hatte die "B.Z." berichtet.

Betroffen sei ein "zentraler Teil von Prenzlauer Berg" - Teile der Schönhauser Allee, der Danziger Straße, die Gegend um den Jahnsportpark, die Eberswalder Straße und jeweils angrenzenden kleineren Straßen.

Wann der Schaden behoben werden kann, ist unklar sagt Weiden - Polizei und Feuerwehr seien noch vor Ort um die Ursache für das Feuer zu klären. Grund für den Stromausfall war der Brand an einer Fußgängerbrücke an an der Dänenstraße, unter der eine Versorgungsleitung verläuft. Die Brücke stand komplett in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Das Kabel fing ebenfalls Feuer und wurde beschädigt. Es werde voraussichtlich noch bis zum Nachmittag dauern, bevor die Stromausfälle behoben seien, hieß es dort am Morgen.

Zu diesem Zweck wurde eine spezielle Aufbaukommission eingesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die "B.Z." berichtet, dass es sich um einen Brandanschlag handeln könnte. Die Polizei konnte dazu auf Nachfrage noch keine weiteren Angaben machen. (Tsp, dpa)