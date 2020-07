Nach einer spektakulären Verfolgungsjagd in Neukölln, bei der Polizisten zweimal auf ein flüchtendes Auto schossen, wollen Ermittler den festgenommenen Fahrer am Freitag vernehmen. Nach Tagesspiegel-Informationen prüft die Polizei auch einen möglichen Zusammenhang zur organisierten Kriminalität.

Zudem lösten unterschiedliche Angaben zu einem Bargeldfund im Auto Verwirrung aus. Zunächst war von 35.000 Euro die Rede, die im Auto gefunden worden sein sollen. Auch andere Medien berichteten darüber.

In Sicherheitskreisen wurde dann auch die Summe von rund 350.000 Euro genannt. Erst am frühen Freitagnachmittag erklärte die Polizei Berlin dann, dass im Fahrzeug kein Geld gefunden worden sei. Bei dem Festgenommenen soll es sich um einen 32-jährigen Serben handeln.

Die Verfolgungsjagd trug sich am Donnerstagmittag in der Neuköllner Hermannstraße. Einer Polizeisprecherin zufolge flüchtete ein BMW-Fahrer gegen 12.15 Uhr vor einer regulären Verkehrskontrolle auf der Brücke über die S-Bahn. Dabei raste er in zwei Autos und einen BVG-Bus, bevor der Mann zu Fuß flüchtete.

Als der Fahrer aus der Verkehrskontrolle ausbrach, habe ein Polizist zwei Mal auf die Motorhaube des Wagens mit dem Kennzeichen Greifswald geschossen, erklärte die Sprecherin.

Zwei Einschusslöcher auf dem BMW mit dem Kennzeichen Greifswald. Foto: privat

Ein auf Twitter veröffentlichtes Video eines Anwohners zeigt, wie der Mann aus der Beifahrertür klettert, als das Auto beim Zusammenprall mit einem anderen Wagen stoppt. Zwei Polizisten in Warnwesten sowie drei weitere Männer folgen dem Flüchtigen.

Wie die Polizei erklärt, habe der Mann kurz darauf gefasst werden können. Er habe sich beim Zusammenstoß mit den anderen Autos verletzt, eine ambulante Behandlung im Krankenhaus habe aber ausgereicht, hieß es am Freitag.

Der Mann flüchtete zu Fuß, wurde aber kurz darauf von der Polizei gestoppt. Foto: privat

[Sicherheit vor der eigenen Haustür: In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken geht es auch oft um die Polizei. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Zehn Fragen zur Organisierten Kriminalität in Berlin Warum Tschetschenen-Banden gefährlicher sind als arabische Clans

Wegen des Polizeieinsatzes kam es rund um die Hermannstraße am Donnerstagmittag zu einem Verkehrschaos: Der Schienenersatzverkehr der S-Bahnlinien S41 und S42 musste umgeleitet werden. Der Bahnhof Hermannstraße wurde nicht angefahren. (Tsp, dpa)