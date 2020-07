In Charlottenburg ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer direkt vor dem Bahnhof Zoo in eine Gruppe Passanten gefahren. Drei Personen wurden dabei laut Feuerwehr schwer verletzt, vier weitere leicht. Beamte der Bundespolizei, die im Bahnhof auf Streife waren, nahmen den 24-jährigen Fahrer sofort fest.

Da zunächst ein Anschlag nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Sprengstoffspürhund an das Auto gebracht, dieser schlug nicht an. Bislang deute aber nichts auf einen Anschlag, eine politische oder religiöse Motivation des Fahrers hin, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei vor Ort, es handele sich wohl um ein "Unfallgeschehen". Der 24-Jährige wurde in Polizeigewahrsam gebracht.

Der schwarze Mercedes-Geländwagen hat ein estnisches Kennzeichen. Der Mann habe eine deutsche Meldeadresse, aber nicht in Berlin. Zu seiner Staatsangehörigkeit gab es zunächst keine Angaben.

Zeugen berichteten, dass der Wagen mit stark überhöhter Geschwindigkeit von der Joachimsthaler Straße nach links in die Hardenbergstraße einbiegen wollte. Dabei habe der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei auf den Gehweg geraten, wo gegen 7 Uhr schon viele Menschen unterwegs waren.

Die Polizei sperrte die Kreuzung ebenso wie alle zuführenden Straßen ab. Der Unfallort wurde am Vormittag mit 3D-Laserscannern für die so genannte digitale Unfallaufnahme vermessen.

Angaben zu Drogen- oder Alkoholkonsum konnte die Polizei am Vormittag noch nicht machen. Ermittelt wird auch, ob der Fahrer noch versuchte, vom Unfallort zu flüchten.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Nach der Schleuderfahrt kam er erst an einem Briefkastengestell der Post zum Stehen - der Wagen steht so, als wenn der Fahrer zurück auf die Hardenbergstraße fahren wollte. Bei der Fahrt über den Gehweg rammte der Wagen auch eine provisorische Stromleitung, der Mast knickte um, das Kabel lag auf der Fahrbahn.

Gegen den 24-Jährigen, der alleine im Auto saß, wird laut Polizei wegen Verdachts auf Totschlag ermittelt, hieß es.

Die Feuerwehr wurde um 7.22 Uhr alarmiert. Ein Sprecher sagte, dass beim Eintreffen der ersten Kräfte eine Person unter dem SUV eingeklemmt war und zunächst befreit und anschließend vor Ort reanimiert werden musste.

Notfallseelsorger betreuten 16 Personen, die Zeugen des Geschehens wurden, psychologisch. Beide Berliner Rettungshubschrauber und etwa 60 Beamte waren im Einsatz, sagte ein Feuerwehrsprecher.

[In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken berichten wir auch aus dem Polizeiticker. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Die Kreuzung ist weiträumig abgesperrt. Foto: Jörn Hasselmann

Reinhard Naumann, Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, zeigte sich "sehr betroffen und zugleich erleichtert, dass es sich Polizei-Informationen zufolge nicht um einen politisch oder religiös motivierten Anschlag handelt". Unwillkürlich komme sofort die Erinnerung an den Anschlag vom 19. Dezember 2016 auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche auf. Seine Gedanken und guten Wünsche seien bei den Opfern des Unfalls.

Kurzzeitig durften Fotografen auf den ansonsten weiträumig abgeriegelten Platz. Foto: Jörn Hasselmann

Immer wieder geraten SUVs für den Stadtverkehr in die Kritik - zuletzt etwa nach dem schweren Unfall im September 2019 an der Invalidenstraße in Mitte: Ein 42-Jähriger Fahrer eines Porsche-SUV erlitt einen Krmapfanfall und fuhr ebenfalls in eine Gruppe Menschen auf dem Gehweg. Vier Menschen starben.