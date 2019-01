Autonome Szene oder Clanmilieu? Nachdem in der Nacht zu Montag neun Fahrzeuge des Neuköllner Ordnungsamtes ausgebrannt sind und eine schwarze Rauchwolke über der Juliusstraße den Kiez verdunkelte, wird polizeiintern über mögliche Täter diskutiert. Der Staatsschutz ermittelt, weil zunächst von einem politischen Motiv ausgegangen worden ist.

Das aber bedeutet nicht, dass im Landeskriminalamt die These, auch diesmal hätten Linksradikale die Wagen in Brand gesetzt, als die plausibelste gilt. Immer wieder waren in Berlin die Wagen und Gebäude von Ämtern und Konzernen von Autonomen angegriffen worden.

Im aktuellen Fall allerdings wird nach Tagesspiegel-Informationen auch mit Blick auf eine deutsch-arabische Clique ermittelt. Angehörige oder Komplizen einer stadtbekannten Großfamilie sollen erst vergangenes Jahr auf einen Polizeihof eingedrungen sein, um Spuren an einem beschlagnahmten Auto zu zerstören.

Das Gelände an der Grenzallee ist mit einer Mauer und Stacheldraht gesichert. Die Täter müssen sich Zugang zu dem Gelände des Ordnungsamtes verschafft und die Fahrzeuge zügig in Brand gesetzt haben. Ein Anwohner bemerkte den Brand gegen 22 Uhr und alarmierte die Einsatzkräfte. Alle Fahrzeuge wurden zerstört, die Feuerwehr konnte die Brände aber löschen, bevor angrenzende Gebäude beschädigt wurden.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bevor es auf angrenzende Gebäude übergriff. Foto: SPD Neukölln

Der Neuköllner Bürgermeister Martin Hikel (SPD) sprach in einer Stellungnahme von einem "gezielten Brandanschlag gegen das Ordnungsamt, den ich aufs Schärfste verurteilte". Es lägen noch keine Informationen zu Hintergrund und zu Motiv vor, Spekulationen seien zum aktuellen Zeitpunkt fehl am Platz: "Das Bezirksamt wird zunächst die Ermittlungen der Polizei abwarten."

Franziska Giffey: "Meine volle Solidarität gilt Euch"

Bundesfamilienministerin und frühere Neuköllner Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) bedauerte, dass jene angegriffen worden seien, die sich für , die "Sicherheit und Ordnung in der Stadt einsetzen, die jeden Tag vor Ort durchsetzen, was wir Politiker und auch große Teile der Bevölkerung immer wieder fordern: Regeln müssen für alle gelten, weil davon unser funktionierendes Gemeinwesen abhängt".

Weiter schrieb sie in einer Stellungnahme auf Facebook: "Ich bin selbst in meiner Zeit als Bürgermeisterin oft mit den Kolleginnen und Kollegen vom Ordnungsamt im Bezirk unterwegs gewesen. Ich weiß, welchen harten und guten Job sie machen. Meine volle Solidarität gilt Euch! Lasst Euch nicht unterkriegen! Wir machen weiter - jetzt erst recht."

Das Ordnungsamt ist in Neukölln mit Einsätzen in den Kampf gegen kriminelle deutsch-arabische Großfamilien eingebunden - hier sieht Vorsitzender und Innenexperte der Berliner CDU-Fraktion ein mögliches Motiv. Er forderte am Montag, dass die Polizeirechte gestärkt werden - beispielsweise bei der Telefon- und Videoüberwachung der Clans geht. Dregger dazu:"Insbesondere Linke und Grüne müssen hier ihren Widerstand endlich aufgeben, wenn sie sich nicht zu Komplizen dieser Verbrecher machen wollen."

