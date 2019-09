r

Der unbekannte Täter ergriff nach dem Angriff die Flucht. Foto: Paul Zinken/dpa

In Friedrichshain wurde am frühen Montagmorgen ein 21-jähriger Tourist aus Israel im Gesicht verletzt. Mutmaßlich hatte die Tat einen antisemitischen Hintergrund.

Gegen 5 Uhr morgens unterhielten sich vier Touristen aus Israel vor der Diskothek Matrix am Warschauer Platz auf Hebräisch. Ein Mann, der das Gespräch hörte, ging plötzlich auf einen von ihnen, den 21-Jährigen, zu und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete er.

Der Geschlagene erlitt eine Gesichtsverletzung und konnte vor Ort behandelt werden. Die Touristen beschrieben den Täter als arabisch aussehend. Der Staatsschutz ermittelt.

Erst am Sonntag wurde ein Mann, der jüdische Kleidung trug, in Mitte antisemitisch beleidigt, Mitte August ein Mann jüdischen Glaubens attackiert. Im vergangenen Jahr haben Fälle von antisemitischer Kriminalität deutlich zugenommen. Wie im Februar berichtet registrierte die Polizei bundesweit 1646 Straftaten. Das sind knapp zehn Prozent mehr, als die Bundesregierung für 2017 gemeldet hatte. Damals waren es 1504. Dazu gehört auch die vermehrte Schändung von jüdischen Friedhöfen. In Berlin registrierte die Polizei in 2018 324 Fälle mit antisemitischem Hintergrund.