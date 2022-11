Polizei war an Brennpunkten präsent Überwiegend ruhige Halloween-Nacht in Berlin

Die Halloween-Nacht in Berlin war ruhig – diese Bilanz zog ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Dienstagmorgen. Wie berichtet, hatte die Polizei nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre starke Kräfte in bekannten Brennpunkten postiert. Einen Bericht der „B.Z.“, dass es in Gesundbrunnen zu Angriffen mit Böllern auf Polizisten gekommen sei, bestätigte der Sprecher nicht. Das Lagezentrum habe davon keine Kenntnis, sagte der Polizeisprecher. Möglicherweise haben die eingesetzten Beamten einzelne Eier- oder Böllerwürfe nicht gemeldet, sondern hingenommen.

Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei habe es wieder Angriffe auf Polizisten gegeben. GdP-Landeschef Stephan Weh berichtete: „Es hat sich in den letzten Jahren immer mehr zum Trendsport entwickelt, dass sich in der Halloween-Nacht in bestimmten Gebieten Heranwachsende zusammentun, um aus der Gruppe heraus meine Kolleginnen und Kollegen zu attackieren. Das ist kein Kindergeburtstag.“

Im vergangenen Jahr hatten vor allem junge Randalierer in mehreren Berliner Bezirken Böller, Flaschen und Eier auf Polizisten geworfen. Auch Autos und ein Bus der BVG wurden attackiert. In Neukölln hatten sich bis zu 100 Kinder, Jugendliche und junge Männer versammelt und lautstark die Polizei beschimpft. Es wurde ermittelt wegen Landfriedensbruchs, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen sowie Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz.

Auch zu Silvester hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Randale vor allem in Neukölln, Wedding und im Schöneberger Norden gegeben.

Überall in Berlin zogen Kinder und Jugendliche in der vergangenen Nacht jedoch friedlich von Wohnungstür zu Wohnungstür und riefen „Süßes oder Saures“, um dann Süßigkeiten zu erhalten. Der Trend kam vor Jahren aus den USA auch nach Berlin.

