Polizeieinsatz in Berlin-Neukölln läuft Pro-palästinensische Demonstranten zündeten offenbar Pyrotechnik

Bei einer pro-palästinensischen Demonstration am Berliner Hermannplatz sollen Teilnehmer am Dienstagabend Polizeiangaben zufolge Pyrotechnik gezündet haben. Das bestätigte die Berliner Polizei dem „Tagesspiegel“ auf Anfrage. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet. Der Polizeieinsatz laufe auch kurz vor Mitternacht noch, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Polizeiangaben zufolge haben 850 Personen an der Kundgebung teilgenommen. Die „Bild“-Zeitung berichtet, dass es nach dem Ende der Demonstration gegen 22 Uhr auf der Sonnenallee zu „Handgemenge mit der Polizei“ gekommen sei. Auf „Tagesspiegel“-Nachfrage konnte die Pressestelle der Berliner Polizei dies allerdings nicht bestätigen. Allerdings würden sich Teilnehmende der beendeten Kundgebnung „immer wieder zusammentun“.

Ein Video auf der Plattform „X“ zeigt Einsatzkräfte der Berliner Polizei und Demonstranten, die die Sonnenallee entlanglaufen. Die Stimmung scheint aufgeheizt, das Zerbersten von Glasflaschen ist zu hören.

Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden israelischen Einmarsch in Gaza gibt es in Berlin ständig Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Dabei kam es auch immer wieder zu Ausschreitungen.