Er muss natürlich sein, dieser Hinweis von Mick Jagger, dass sie 1965 das erste Mal hier in Berlin gewesen seien. Und jetzt, am Freitagabend im Olympiastadion, sagt er auf Deutsch: „53 Jahre und 50 Konzerte später sind wir wieder hier“, und klar: „Es ist großartig“. Und großartig sind sie, die Rolling Stones, die Stücke wie das Dylan-Cover „Like A Rolling Stone“, „Just A Fool“ von ihrem Blues-Cover-Album „Blue & Lonesome“ oder „Paint It Black“ performen.

Schwarz ist hier nichts, sondern farbenfroh, blau sowieso, aber auch so wie in dem zart-schönen Psychedelic-Klassiker „She’s Like A Rainbow“ – alle Farben dabei, alle Rock’n’Roll-Farben überdies. „It’s Only Rock’n’Roll, But I Like It“ singt Jagger, der auf dem Foto zusammen mit Keith Richards zu sehen ist – die Stones sind pure Rock’n’Roll-Klassik, die muss man lieben.

Gitarrist Keith Richards (2.v.r) von den Rolling Stones singt bei dem Konzert seiner Band im Olympiastadion. Dahinter l-r Mick... Foto: Paul Zinken/dpa