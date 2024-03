Postlaster kippt um, Auto kracht in Ampel Zwei Raser sorgen für schwere Unfälle in Berlin

In den Berliner Stadtteilen Neukölln und Tempelhof ist es in der Nacht zu Mittwoch zu zwei schweren Unfällen gekommen, weil deren Verursacher mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, kippte ein Lkw im Kreuzungsbereich der Aus- und Einfahrt Alboinstraße zur Stadtautobahn A100 im Bereich Schöneberger Straße um.

Laut „B.Z.“ soll ein SUV-Fahrer gegen 3 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit bei Rot in die Kreuzung gefahren sein und dort einen tonnenschweren Postlaster gerammt haben. Auf Fotos ist zu sehen, wie der Postlaster auf der Seite liegt, die Frontscheibe ist stark beschädigt.

Der SUV-Fahrer wurde nach Angaben der Polizei eingeklemmt. Insgesamt drei Menschen wurden verletzt. Nach Informationen der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf X wurde die Auf- und Abfahrt zur Autobahn gesperrt, laut Polizei kann die Sperrung noch länger andauern.

Bei einem Unfall auf dem Columbiadamm in Neukölln wurden drei Männer nach einer versuchten Flucht vor der Polizei verletzt. Das teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit. So sollen Beamte um kurz nach 2 Uhr ein Auto am Platz der Luftbrücke in Tempelhof bemerkt haben, das mit hoher Geschwindigkeit in den Columbiadamm abbog.

Nachdem die Einsatzkräfte den Wagen mit Blaulicht verfolgten und untersuchen wollten, beschleunigte dieser und schüttelte seine Verfolger ab, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf entdeckten die Polizisten das stark beschädigte Auto am Columbiadamm Ecke Fontanestraße.

Fotos der „B.Z.“ zeigen, wie das Auto unmittelbar an einer Hauswand auf der Seite steht. Davor ist eine abgeknickte Ampel zu sehen, die vom Auto getroffen wurde. Wie die Berliner Polizei mitteilte, soll der 19-jährige Fahrer, der keinen Führerschein besaß, bei Rot auf die Kreuzung gefahren sein, bevor er von der Fahrbahn abkam. Er krachte in die Ampel, bevor das Auto auf der Seite zum Stehen kam.

Der Fahrer sowie seine 18 und 19 Jahre alten Insassen wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten und war der Columbiadamm in Richtung Flughafenstraße bis etwa 4.20 Uhr gesperrt. (mit dpa)