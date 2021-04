Am 1. Juni ist es so weit. Dann übernimmt die Historikerin Veronika Nahm die Leitung des Anne-Frank-Zentrums Berlin. Sie kümmerte sich bislang um die politische Bildungsarbeit des Zentrums, das im Haus Schwarzenberg neben den Hackeschen Höfen in Mitte eine Ausstellung zum Leben von Anne Frank anbietet („Alles über Anne“) sowie Wanderausstellungen und Projekte betreut.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als Direktorin, da ich weiß, wie wirkungsvoll die Arbeit des Anne-Frank-Zentrums im Bereich der historisch-politischen Bildungsarbeit und der Antisemitismusprävention ist“, sagte Veronika Nahm zu ihrem Antritt als neue Chefin.

Die Leugnung und Relativierung des Holocaust sowie antisemitisches Gedankengut nähmen in der Gesellschaft zu, daher sei die präventive Arbeit des Anne-Frank-Zentrums mit Kindern und Jugendlichen besonders wichtig.

Veronika Nahm, 42, hat in München, Berlin und Paris Geschichte und Jura studiert. Von 2004 bis 2007 arbeitete sie im Bereich Bildung und Vermittlung des Deutschen Historischen Museums. Der bisherige Direktor des Zentrums, Patrick Siegele, wechselt zu „erinnern.at“, dem Institut für „Holocaust Education“ der österreichischen Bundesregierung.

Präventiv gegen Antisemitismus. Veronika Nahm wird neue Leiterin des Anne-Frank-Zentrums Berlin. Foto: Promo/ Ruthe Zuntz.

Das Anne-Frank-Zentrum Berlin ist die deutsche Partnerorganisation des Anne Frank Hauses in Amsterdam. Dort lebte Anne Frank zusammen mit ihrer jüdischen Familie in einem Versteck bis zum August 1944, als die deutschen Besatzer sie ins Vernichtungslager Auschwitz verschleppten. 1945 starb Anne Frank im Lager Bergen-Belsen. Damals war sie 15 Jahre alt.

Das Berliner Anne-Frank-Zentrum wurde 1994 gegründet, um eine Wanderausstellung zu Anne Frank nach Berlin zu holen. Im November 2018 öffnete die Ausstellung „Alles über Anne“ in einem neuen modernen Format. Die Schau bietet einen Einblick in das Leben, Denken und Fühlen von Anne. So sollen vor allem jüngere Besucher angesprochen werden.

Wegen der Pandemie ist die Ausstellung derzeit geschlossen. Das Zentrum bietet aber interaktive Live-Führungen an, die über die Internetseite annefrank.de gebucht werden können.