Premiere von „Bad Boys“ in Berlin Hollywood-Star Will Smith zeigt sich nahbar

Mit Oscar-Preisträger Will Smith feierte die Actionkomödie „Bad Boys: Ride or Die“ in Berlin Europa-Premiere. Der Schauspieler kam am Montagabend mit Co-Hauptdarsteller Martin Lawrence und dem belgischen Regie-Duo Adil El Arbi und Bilall Fallah in den Zoo-Palast.

Wie immer, wenn Hollywood in der Stadt ist, ließen sich das zahlreiche deutsche Promis nicht entgehen. Bevor die Stars des Abends kamen, ließen sich etwa Reality-Persönlichkeit Natascha Ochsenknecht, Sport-Influencerin Alica Schmidt, Comedian Enissa Amani oder die Schauspieler Samuel Koch, Oliver Wnuk, Tom Beck und mehr, auf dem quietschhellblauen Teppich ablichten.

Unabhängig der Fragen, die ihm gestellt wurden, antwortete Smith „I’m very exited to be here“, ich bin sehr froh hier zu sein, den anwesenden Reportern, nachdem er nahezu pünktlich um 19 Uhr eingetroffen war. Mehr war zunächst nicht aus ihm herauszubekommen. Dafür nahm er sich besonders viel Zeit für die zahlreichen ekstatisch kreischenden Fans, von denen einige seit 10 Uhr morgens auf ihr Idol warteten – so erzählten sie stolz.

Smith schlug in Berlin nur Hände

Für die Moderation am Teppich und später auf der Premierenbühne war die „ProSieben“-Rote-Teppich-Smalltalk-Maschine Steven Gätjen verantwortlich – dem, ebenfalls ganz publikumsnah, die undankbare Aufgabe verliehen wurde, Freitickets an die Fans zu verteilen. Immer wieder waren diese nämlich noch nicht 16, hatten ihre Kinder dabei oder konnten, außer „Bad Boys eins bis vier“, keinen Film von Smith aufzählen.

Gätjen war es dann auch, der den Countdown zur Premiere einläuten dufte. Nach großem Knall und goldenem Konfetti sollte der Film um 20 Uhr starten, Smith und Lawrence waren aber noch bis mindestens 20.30 Uhr damit beschäftigt, Selfies und Autogramme zu verteilen.

Moderator Steven Gätjen ist es gewohnt, mit Hollywoodstars auf Tuchfühlung zu gehen. Regelmäßig berichtet er für „ProSieben“ von den roten Teppichen dieser Welt. © imago/Future Image/Nicole Kubelka

Als es dann endlich losgehen sollte, wurde zunächst im Inneren des Kinos nochmals für Stimmung gesorgt: Zum wiederholten Male rappte Smith, der auch Musiker ist, den Refrain des Inner Sircle Songs „Bad Boys“, um dann die Schönheit des Zoo-Palasts zu loben. Außerdem gab er einige Anekdoten zur Entstehungsgeschichte der „Bad Boys“-Reihe zum besten: Das Drehbuch sei vor mehr als 30 Jahren zunächst Lawrence gegeben worden, seine Schwester Rae hätte ihm dann gesagt, er solle doch Will mit dazuholen. Gesagt, getan, seither seien die beiden gute Freunde.

Geschlagen wurden an dem Abend übrigens nur Hände, also eingeschlagen, es gab aber auch keinen Grund für cholerische Ausfälle: Trotz Unwetterwarnung blieb es trocken und streckenweise sogar sonnig. Zur Erinnerung: Nachdem der Moderator der Oscar-Verleihung 2022, Chris Rock, einen Witz über Smiths Frau Jada Pinkett gerissen hatte, stürmte Will auf die Bühne und schlug ihm ins Gesicht. Als Konsequenz schloss ihn die Filmakademie für zehn Jahre von künftigen Oscarveranstaltungen aus.

Mit dem neuen Film kehren die US-Schauspieler zum vierten Mal als „Bad Boys“ auf die Leinwand zurück. Der erste Teil aus der beliebten Actionreihe mit Smith und Lawrence als Polizistenduo Mike Lowrey und Marcus Burnett in Miami war 1995 erschienen („Bad Boys – Harte Jungs“). Danach folgten zwei weitere Folgen.

In „Ride or Die“, der ab 5. Juni (Mittwoch) in den deutschen Kinos zu sehen ist, kommt das Duo einem Korruptionsskandal auf die Spur, doch gerät es dann selbst in eine Intrige und muss fliehen. (mit dpa)