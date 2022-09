Protest vor dem Berliner Rathaus angemeldet Lehrkräfte demonstrieren für 1600-Euro-Zulage

Die beiden Quereinsteiger:innen Viktor und Konstanze Köpke haben ihr Vorhaben umgesetzt: Wie am Sonntag im Tagesspiegel angekündigt, wurde eine Demonstration gegen den Wegfall der 1600-Euro-Zulage für neu eingestellte Lehrkräfte angemeldet. Die Polizei genehmigte am Mittwoch den Protest.

Die Veranstaltung am kommenden Sonnabend ab 11 Uhr vor dem Roten Rathaus trägt den Arbeitstitel „Berliner Lehrerinnen und Lehrer für die Einhaltung der Senatsversprechen“. Flankiert wird der Protest von einer Petition beim Portal „we act“. Dort wurden innerhalb von fünf Tagen rund 2000 Unterschriften gesammelt.

Sowohl die Petition als auch die Demonstration, die vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) unterstützt wird, kommen von einer Gruppe von aktuell über 400 Gleichgesinnten, die sich beim Messenger-Dienst Telegram zusammengetan haben. Ihre zentralen Forderungen lauten:

Sprecher des losen Bündnisses ist der frühere Opernsänger Viktor Köpke. Er gehört zu den vielen Quereinsteigenden, denen beim Antritt ihrer bis zu 4,5 Jahren dauernden Nachqualifizierung schriftlich und mündlich angekündigt worden war, dass sie nach Abschluss ihres berufsbegleitenden Studiums und Referendariats mit der hohen Zulage starten würden. Aktuell liegt das Einstiegsgehalt bei über 5800 Euro im Monat. Ohne Zulage wären es rund 4200 Euro brutto.

Keinen Hinweis hätten sie darauf erhalten, dass die Zulage wegfallen würde, sobald Berlin seine Lehrkräfte wieder verbeamtet. Das werfen Köpke und seine Mitstreiter:innen der Senatsverwaltung für Bildung vor. Dabei beziehen sie sich nicht nur auf ihre Einführungsveranstaltungen und Ansprachen, sondern auch darauf, dass der Hinweis auf den absehbaren Verlust der Zulage sogar in einer Broschüre fehlte, mit der noch im April 2022 Lehrkräfte geworben werden sollten. Dem Tagesspiegel liegt die Broschüre vor.

Das Gleiche gilt auch für die Internetseiten der Bildungsverwaltung. Folgende Tabelle befand sich dort noch im September - ebenfalls ohne die Erläuterung, dass die hohe Zulage absehbar nur noch für Berufsanfänger:innen gelte, die vor dem 31. Dezember 2022 ihre Verträge abschließen. Denn bei den 1600 Euro handelt es sich um eine Zulage, die eigentlich nur für Lehrkräfte nach rund zehn Berufsjahren gedacht ist („Erfahrungsstufe 5“).

Davon durfte Berlin nur abweichen, damit es auch ohne Verbeamtung annähernd konkurrenzfähig bleiben konnte - eine Sondergenehmigung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), die mit der Rückkehr Berlins zur Verbeamtung ausläuft.

Die Berliner Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte bereits im Mai empfohlen, in diesem Punkt Transparenz walten zu lassen. Sie war es auch, die seit 2009 immer wieder davor gewarnt hatte, dass diese Zulage jederzeit wegfallen könne. Daher hatte sie gefordert, den erhöhten Verdienst vertraglich abzusichern. Das Land hatte das aber stets als nicht mit der TdL vereinbar abgelehnt.

Der hohe Zuschlag war seit 2009 gezahlt worden, als die Abwanderung der Berliner Lehrkräfte einsetzte: Je höher der Lehrkräftemangel in anderen Bundesländern wurde, desto schwieriger wurde es, die Berliner Fachleute zu halten, weil Berlin nicht mit der lukrativen Verbeamtung werben konnte. Der GEW-Vorsitzende von Brandenburg, Günther Fuchs, berichtete dem Tagesspiegel kürzlich, dass nach seiner Erfahrung „80 bis 90 Prozent“ der Lehrkräfte aus Berlin nach Brandenburg wechseln, um verbeamtet zu werden.

Was der Tarifvertrag an Zulagen erlaubt

Im aktuellen Tarifvertrag der Länder (TV-L) findet sich eine Möglichkeit, höhere Zulagen zu gewähren, als es die Berufserfahrung eigentlich vorsieht. In § 16,5 heiß es dazu:



„Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshaltungskosten kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden.“

Die aktuell in Berlin noch pauschal gewährten fünf Stufen Abweichung sind also nicht durch den Tarifvertrag gedeckt, sondern eine Ausnahme, die geknüpft an die Berliner Besonderheit der Nichtverbeamtung war und jetzt ausläuft.