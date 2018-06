Vor zwei Monaten hatte ein 19-Jähriger in Prenzlauer Berg einen Israeli, der eine Kippa trug, mit seinem Gürtel angegriffen. An diesem Dienstag startete der Prozess gegen den jungen Syrer.

Auch das Opfer kam am Nachmittag zu Wort: "Ich fühle mich unsicher und würde die Kippa nicht wieder aufsetzen, wenn ich alleine bin", erzählte der 21-Jährige. Der Angriff sei "seelisch schlimmer als körperlich". Er sei "mehr als zehn Mal getroffen worden mit der Gürtelschnalle". Die Kippa hatte er "zwei Tage vorher geschenkt bekommen von einem Freund aus Israel. Ich wollte Solidarität zeigen, ich finde sie schön und fühle mich wohl damit"

Zuvor hatte der Angeklagte gesprochen - der gleich zu Beginn die Tat gestand. "Es war ein Fehler, es tut mir leid", sagt der Angeklagte zu Beginn des Prozesses, der am Morgen mit großem Medienandrang gestartet ist. Der Angeklagte, ein junger Mann aus Syrien, der sich selbst als staatenloser Palästinenser bezeichnet, soll einen Israeli vor zwei Monaten in Prenzlauer Berg mit einem Gürtel geschlagen haben, ein Video davon hatte weltweit Empörung ausgelöst.

Er gab zu, den Israeli mehrfach mit dem Gürtel geschlagen zu haben, "ich habe aber nie mit der Schnalle geschlagen, immer mit der Lederseite". Er habe unter Drogen gestanden, gekifft und Ecstasy genommen. Einer der beiden Männer habe ihn zunächst beleidigt als "Hurensohn und Bruder einer Schlampe". Darüber sei er sehr verärgert gewesen und habe den Gürtel aus der Hose gezogen. Erst nach den ersten beiden Schlägen habe er die Kippa gesehen und den Mann dann als Jude beschimpft. "Das ist für mich ein Schimpfwort", sagte er. Er habe den Mann persönlich beschimpfen wollen, "nicht alle Juden".

Der Angeklagte sagte weiter: „Ich habe mich im Recht gefühlt, ich habe ihn geschlagen, dafür entschuldige ich mich.“ Und: „Ich hasse weder Juden noch Christen.“

Das Interesse ist so groß, dass die Verhandlung verlegt wurde

Der Fall löste bundesweit eine Welle der Empörung aus. Wochenlang wurde darüber debattiert, wie sicher jüdisches Leben in Deutschland ist. In mehreren Städten kam es zu Solidaritätskundgebungen; in Berlin versammelten sich Ende April unter dem Motto „Berlin trägt Kippa“ mehr als 2000 Menschen. Die Kippa, die Adam A. trug, ist seit kurzem als „Kippa des Anstoßes“ im Jüdischen Museum ausgestellt.

Groß ist das Interesse am Prozess gegen den jungen Syrer, der sich in U-Haft befindet. Deshalb wurde die Verhandlung in den großen Saal 700 des Moabiter Kriminalgerichts verlegt. Sieben weitere Zeugen sollen im Laufe des Tages gehört werden. Das Urteil könnte bereits am heutigen Dienstag fallen.