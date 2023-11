Raffi, die Zweite Riccardo Simonettis neues Kinderbuch

Der Entertainer Riccardo Simonetti, unter anderem für seinen unermüdlichen Einsatz für die LGBTQI-Community bekannt, hat vergangenen Freitag sein bereits viertes Buch veröffentlicht. Es handelt sich dabei um die Fortsetzung einer Kinderbuchreihe aus seiner Feder. In der Pressemitteilung hieß es, dass Teil eins, „Raffi und sein pinkes Tutu“, ein voller Erfolg, aber auch fordernd war, weil rechte Gruppen das Buch immer wieder für ihre „Propaganda-Arbeit“ genutzt hätten. Grund dafür ist wohl der Inhalt: Raffi, ein Junge, trägt zu Hause gerne Tutu. Als er sich dann überwindet, damit auch mal in die Schule zu gehen, erfährt er Akzeptanz.

Auch die Fortsetzung „Raffi und Juli“ ist wieder subtil und kindgerecht politisch: Bei Raffi zieht die geflohene Familie von Juli ein. Nach anfänglichen Schwierigkeiten freunden sich die beiden gleichaltrigen Kinder an, und Raffi hilft Juli, sich in ihrem neuen Zuhause zurechtzufinden.

Zum Launch kamen außer Kindern auch Promis

Zur feierlichen Veröffentlichung veranstalte Simonetti am Freitagvormittag eine Art Stehempfang mit Brunch im Berliner Hotel Soho-House. Dafür wurde extra ein pinker Teppich ausgerollt, über den, außer ein paar Kindern, auch der ein oder andere geladene Promis gehen durften. Darunter Lena Gerke, Ursula Karven, Nico Stank oder Phenix Kühnert.

Riccardo Simonetti wurde 1993 in Bad Reichenhall geboren. Er absolvierte das Abitur an einer christlichen Privatschule, war Ministrant und moderierte als Jugendlicher eine Sendung bei Bibel TV. Bekanntheit erlangte er durch seinen Blog „The Fabulous Life of Ricci“.

Heute berichtet er seinen mehr als 400.000 Followern auf Instagram täglich aus seinem Leben. Außerdem arbeitet er als Moderator verschiedener TV-Formate und ist seit Anfang dieses Jahres gemeinsam mit Anke Engelke Gastgeber des Podcasts „Quality Time“. Simonetti ist Botschafter von Jugend gegen Aids, DKMS Life und Unicef. Mit der „Riccardo Simonetti Initiative“ hat er einen gemeinnützigen Verein gegründet, der sich für Sichtbar­keit von margina­lisierten und benachteiligten Menschen­gruppen einsetzt.