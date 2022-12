Rassistisch und flüchtlingsfeindlich Warum durfte die Berliner Richterin Malsack-Winkemann im Amt bleiben?

Richterin, Bundestagsabgeordnete – und nun Terroristin? Birgit Malsack-Winkemann ist das prominenteste von zwei Dutzend Mitgliedern eines Reichsbürger-Netzwerks, die nach einer bundesweiten Razzia seit Mittwoch in Untersuchungshaft sitzen. Aufgefallen ist sie bereits mit radikalen Äußerungen als AfD-Abgeordnete. Bekannt wurde sie vor allem danach, als Berlins Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) erfolglos versuchte, ihre Rückkehr in den Dienst am Berliner Landgericht zu verhindern. Noch im Oktober gewann Malsack-Winkemann den Rechtsstreit vorerst. Ein Fehlurteil des Richterdienstgerichts?

