Raubüberfall in Laube Ehepaar in Berlin-Spandau gefesselt und ausgeraubt

Donnerstagabend soll ein älteres Ehepaar in ihrer Laube in Berlin-Spandau von drei maskierten Männern überfallen worden sein. Dies berichtet die Polizei in einer Meldung. Die Tatverdächtigten konnten flüchten.

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Gegen 18.20 Uhr sollen die tatverdächtigen Männer gewaltsam in die Laube des Ehepaars Askanierring eingedrungen sein. Die Gruppe sollen den 82-jährigen Mann und die 73-jährige Frau fixiert und mit einem Messer bedroht haben. Anschließend hätten die Männer den Wohnbereich der Laube durchsucht.

Die Tatverdächtigen sollen Schmuck und Bargeld erbeutet haben und nach der Tat in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Das Ehepaar blieb unverletzt, schreibt die Polizei weiter. (Tsp)