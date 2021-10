Einer meiner liebsten Aussichtsorte ist die Fußgängerbrücke über die A 100 zum Stadion Wilmersdorf, links das teils abgerissene Kraftwerk, rechts Stadtsilhouette, Funkturm, ICC. Und ich gebe zu, dass mich eine von Lärm und Luftverschmutzung her kaum zu übertreffende Ecke Berlins fasziniert: das Dreieck Funkturm mit Avus-Auffahrt, Motel und Zuschauertribüne.

Deshalb freue ich mich auch als Mensch, der seit Jahren kein Auto mehr hat und die Klimakrise für die wichtigste Herausforderung unserer Zeit hält, über das neue Buch über die Avus (hier mehr dazu in unserem City-West-Newsletter, zu gewinnen gibt's das Buch da auch).

Fossile Propaganda beim Tagesspiegel? Auspuff-Nostalgie und Klimaschutz, geht das zusammen? Ich denke schon. Denn ich mag ja auch die Industriefotos von Hilla und Bernd Becher, ohne gegen den Kohleausstieg zu sein. Oder, noch viel weiter zurück, den neuen Ritterfilm von Ridley Scott, ohne dass ich den Kampf auf Leben und Tod als Gottesgericht akzeptieren würde.

Aus meiner Sicht können wir uns an vergangener Ästhetik erfreuen, aber wir selbst müssen es heute anders und besser machen. Wer in entgegengesetzter Richtung über die Fußgängerbrücke am Stadion Wilmersdorf läuft, sieht links das Solardach der Gretel-Bergmann-Sporthalle. Das entspricht der Zukunft Berlins.

Hier noch einige Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf vom Tagesspiegel finden

Wer regiert künftig in der City West? Wer wird Bezirksbürgermeisterin?

Stiftung hilft brustkrebskranken Frauen

Gedächtniskirche feiert 60. Jubiläum ihres Neubaus

Falsch abgestellte E-Roller gefährden Sehbehinderte – Blindenverein verteilt gelbe Karten

100 Jahre Avus: Wir verlosen das Jubiläumsbuch mit vielen Fotos der Autobahn und der Rennen

Leser:innen-Debatte zur Verkehrspolitik

Newsletter-Autor: Cay Dobberke

