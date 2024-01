Rettungshubschrauber mehrfach gefordert Zwei Schwerverletzte bei Wohnungsbränden in Berlin-Spandau – Lebensgefahr

Innerhalb weniger Stunden kam es am Mittwochnachmittag sowie in der Nacht zu Donnerstag zu zwei Wohnungsbränden in Berlin-Spandau. In beiden Fällen erlitten Bewohner schwere Verletzungen und mussten mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht werden.

Nach eigenen Angaben war die Polizei gegen 14 Uhr zunächst gemeinsam mit der Feuerwehr in den Ortsteil Falkenhagener Feld alarmiert worden. Am Osningweg hatte eine Nachbarin demnach einen Wohnungsbrand bemerkt. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen und retteten einen 67-Jährigen aus der Wohnung, den sie mit erheblichen Brandverletzungen in einem Zimmer entdeckt hatten.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo eine Notoperation erfolgte. Laut Polizei soll der Mann sich nach wie vor in Lebensgefahr befinden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 45 Personen vor Ort. Die Wohnung im zweiten Obergeschoss habe „in ganzer Ausdehnung“ gebrannt, hieß es auf der Plattform X. Zur Brandursache ermittelt nun das Landeskriminalamt.

Ähnlicher Einsatz nur Stunden später

Nur Stunden später waren die Retter wenige Kilometer entfernt erneut gefordert. In einem vierstöckigen Haus an der Schönwalder Allee war laut Feuerwehr in den Morgenstunden eine Erdgeschosswohnung in Brand geraten. Eine verletzte Person konnte mit schweren Verletzungen gerettet werden und wurde ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Mehrere Stunden waren etwa 60 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung, wie eine Sprecherin am Morgen mitteilte. (mit dpa)

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.