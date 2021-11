Das Bundesverwaltungsgericht hat die in Berlin übliche Vorkaufsrechtspraxis von Grundstücken aus Gründen des Milieuschutzes in Teilen gekippt. Ein solches Vorkaufsrecht dürfe nicht auf Basis der Annahme ausgeübt werden, dass der andere Käufer die Mieter in der Zukunft mutmaßlich aus dem Gebiet verdrängen könnte, entschied das Gericht am Dienstag in Leipzig.

Es hob damit das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin von 2019 auf und gab einer klagenden Immobiliengesellschaft recht. Das Vorkaufsrecht sei ausgeschlossen, wenn das Grundstück entsprechend den Zielen oder Zwecken der städtebaulichen Maßnahmen bebaut ist und genutzt wird und ein auf ihm errichtetes Gebäude keine Mängel aufweist, hieß es in der Begründung.

Diese Voraussetzungen lägen in dem Fall vor. Der Einschätzung der Vorinstanz, wonach auch zu erwartende Nutzungen zu berücksichtigen seien, folgte das Bundesverwaltungsgericht nicht.

Das Vorkaufsrecht hat sich in den vergangenen Jahren zum mächtigen Instrument der Berliner Wohnungspolitik entwickelt. Auch hatten die staatlichen Immobilienkäufe insbesondere im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg für viele Diskussionen und Kritik vor der Opposition gesorgt. Entsprechend hart trifft das Urteil nun Handelnde in den Bezirksverwaltungen und im Senat.

Florian Schmidt, grüner Baustadtrat im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und einer der Vorreiter im Umgang mit dem Vorkaufsrecht, sprach nach der Gerichtsentscheidung am Dienstag von einem "herben Schlag im Kampf gegen die Spekulation mit Wohnraum". Auf Twitter schrieb Schmidt, damit das Vorkaufsrecht auch zukünftig genutzt werden könne, müsse der Bundesgesetzgeber schnell eine rechtliche Klarstellung vornehmen und das Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten stärken.

Auch Berlins Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) kommentierte das Urteil auf Twitter. Er sei fassungslos, der Beschluss sei "eine Katastrophe, nicht nur für die Mieter:innen in Berlin, sondern bundesweit". Ein Instrument zur Sicherung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung sei damit so gut wie tot.

Die klagende Immobiliengesellschaft, die Pohl & Prym Grundstücksgesellschaft GmbH, hatte ein Grundstück mit 20 Mietwohnungen und zwei Gewerbeeinheiten im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg erworben. Das Grundstück befand sich am Chamissoplatz im Bergmannkiez – in einem Milieuschutzgebiet. Deshalb übte der Bezirk das Vorkaufsrecht zugunsten der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft WBM aus.

Damit habe der Gefahr begegnet werden sollen, dass ein Teil der Wohnbevölkerung durch Mieterhöhungen oder Umwandlungen in Eigentumswohnungen verdrängt werden könne. Die Gesellschaft klagte dagegen.

Die Besonderheit in dem Fall: Die zum Verkauf stehende Immobilie im Milieuschutzgebiet wurde entsprechend der Erhaltungsverordnung genutzt und unterlag noch einer Mietpreisbindung, weil Fördermittel in Anspruch genommen wurden. Zwei Instanzen hatten vor der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts am Dienstag das Ziehen des Vorkaufsrechts auch in so einem Fall für rechtens erklärt, weil die zu erwartenden Nutzungen des Erwerbers hierbei ebenfalls berücksichtigt werden dürften. (mit dpa)