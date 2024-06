Rund 600 Millionen Euro gestrichen CDU und SPD einigen sich auf Sparmaßnahmen für Berlin

CDU und SPD haben sich auf konkrete Sparmaßnahmen für das laufende Haushaltsjahr verständigt. In einer Spitzenrunde der Partei-, Fraktions- und Senatsführungen am Sonntagabend wurden zahlreiche Maßnahmen identifiziert, um die noch notwendigen 557 Millionen Euro im Jahr 2024 einzusparen, lediglich wenige Punkte seien noch offen, wie der Tagesspiegel aus Koalitionskreisen erfuhr. Zuerst hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet.

Wo genau die Koalition spart, will Finanzsenator Stefan Evers (CDU) am Dienstag im Anschluss an die Senatssitzung erläutern. Dann sollen auch die Fraktionen im Abgeordnetenhaus informiert werden. Grundsätzlich bleibt es bei der Vorgabe, dass jede Senatsverwaltung zwei Prozent ihres Etats einsparen muss.

Einige wenige Sparvorhaben sind bereits an die Öffentlichkeit gedrungen. So ist absehbar, dass für das 29-Euro-Ticket nicht die veranschlagten 150 Millionen Euro für das Jahr 2024 benötigt werden. Mit weniger Geld kommt wohl auch der Opferentschädigungsfonds der Sozialverwaltung und der Fonds Ökologischer Tourismus in der Wirtschaftsverwaltung aus.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Auch bei Infrastrukturmaßnahmen wie beispielsweise neuen Schienenstrecken, deren Mittel 2024 nicht verplant oder verbaut werden können, sollen Gelder gestrichen werden. Zudem ist dem Vernehmen nach weniger Geld für die landeseigene Gesellschaft Grün Berlin vorgesehen, die sich unter anderem um die Parkanlagen der Stadt kümmert.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte zudem bereits angekündigt, beim Fuhrpark von Polizei und Feuerwehr und bei der Sanierung von Sportstätten zu sparen.

Insgesamt rund 1,75 Milliarden Euro weniger

Die Einsparungen sind notwendig, weil der von CDU und SPD beschlossene Doppelhaushalt 1,75 Milliarden mehr Ausgaben als Einnahmen vorsieht. Diese müssen im laufenden Haushaltsjahr als sogenannte Pauschale Minderausgabe aufgelöst werden. Insgesamt hat der Haushalt ein Volumen von etwa 40 Milliarden Euro.

Vor anderthalb Monaten hatten die Haushälter von CDU und SPD bereits 1,2 Milliarden Euro identifiziert, die im laufenden Jahr nicht gebraucht werden. Demnach bleiben mit 350 Millionen Euro am meisten Geld bei der Wohnungsbauförderung liegen. Diese hatte Schwarz-Rot erst im vergangenen Jahr auf 1,5 Milliarden Euro pro Jahr verdoppelt.

Mit weniger Ausgaben rechnen CDU und SPD außerdem beim Personal (220 Millionen Euro), unter anderem weil Stellen nicht besetzt werden können, und bei der sogenannten zentralen Vorsorge (227 Millionen Euro), die zum Beispiel Ausgaben für Zinsen und Betriebskosten umfasst. Ausgenommen von den Einsparungen sind, zumindest in diesem Jahr, die Bezirke.

Die Sparvorgaben in diesem Jahr sind nur der Auftakt für noch größere Sparrunden in den Folgejahren. Aktuell gehen CDU und SPD davon aus, dass die Senatsverwaltungen 2025 im Schnitt zwischen sechs und acht Prozent einsparen müssen. Hintergrund sind die massiv gestiegen Staatsausgaben in den vergangenen Jahren infolge der Corona-, Energie- und Inflationskrise, sowie die niedriger als erwartet ausfallenden Steuereinnahmen.

Schon jetzt ist klar, dass das einzelne Häuser nicht leisten können, da sie wie die Justizverwaltung vor allem gesetzliche Aufträge umsetzt. Andere Häuser müssen in dem Fall mehr beitragen.

Aus Koalitionskreisen heißt es, dass insbesondere der Etat der neuen Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) im Fokus stehe. Lässt man Personalausgaben außen vor, ist dieser mit rund 940 Millionen Euro der mit Abstand größte Einzelplan. 2019 lag er noch bei 650 Millionen Euro.