Schlag mit Baseballschläger ins Gesicht Aggressiver Angriff von Gruppe auf Mann in Berliner Ringbahn

Etwa zehn Personen sollen einen 29-jährigen in der Berliner Ringbahn S41 unter anderem mit einem Baseballschläger angegriffen haben. Als zwei weitere Männer einschritten, seien auch sie angegangen worden, so die Berliner Bundespolizei. Der Übergriff soll sich in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr in der Ringgbahn S41 zwischen den Bahnhöfen Treptower Park und Sonnenalllee ereignet haben. Jetzt sucht die Bundespolizei nach Zeugen.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll der 29-jährige von einem Mitglied der Gruppe mit einem Baseballschläger ins Gesicht geschlagen worden sein. Dabei erlitt der Mann eine Platzwunde sowie ein Hämatom am Kopf. Daraufhin seien ihn zwei weitere Personen zur Hilfe geeilt. Auch diesen seien von dem Tatverdächtigen mit dem Baseballschläger angegriffen worden. Einer der Männer habe sich so eine Verletzung am Unterarm zugezogen. Auch der andere Mann sei angegriffen worden, habe den Schlag aber abwehren können.

Am S-Bahnhof Tempelhof habe die Personengruppe dann die Ringbahn verlassen. Eine sogenannte Nahbereichsfahndung sei erfolglos geblieben, so die Bundespolizei weiter. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen, die Angaben zur beobachteten Tat oder zur Identität der Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.