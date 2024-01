Schlag mit Glasflasche auf den Kopf Mann greift BVG-Mitarbeiter in Berlin-Wilmersdorf an

Am U-Bahnhof Berliner Straße ist es Dienstagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein Mann soll zwei Sicherheitskräfte der BVG mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Die Mitarbeiter mussten von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei in einer Meldung.

Die beiden Mitarbeiter sollen den 33-jährigen Tatverdächtigen gegen 20.45 Uhr aus einer U-Bahn geleitet haben. Am U-Bahnhof Berliner Straße kreuzen sich die U9 und U7. Auf dem Bahnsteig habe der Mann zu einer Glasflasche gegriffen. Mit dieser soll der mutmaßliche Täter den 38- und 72-jährigen Sicherheitskräften auf den Kopf geschlagen haben.

Laut Berliner Polizei sei dem tatverdächtigen Mann zunächst die Flucht gelungen. Einsatzkräfte verhafteten den mutmaßlichen Täter wenig später am U-Bahnhof Schloßstraße, fünf Stationen mit der U9 vom Tatort entfernt. Die Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung wurden eingeleitet. (Tsp)