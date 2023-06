Schöner bluten Berlins erster Periodenladen hat jetzt einen festen Standort in Friedrichshain

„Wir machen das Bluten schöner“, liest sich auf den ersten Blick nach düsterem Okkultismus – ist aber das Motto des ersten unabhängigen Periodenladens in Deutschland. Am Samstag, den 3. Juni, hat das Geschäft seinen neuen, dauerhaften Standort eröffnet. Zuvor hatten die Betreiberinnen ihr Konzept in einem Kreuzberger Pop-Up-Store getestet, der Ende Januar schließen musste.

Das neue Geschäft in der Libauer Straße 1 in Friedrichshain könnten Spazierende mit einer Kunstgalerie verwechseln: In regelmäßigen Abständen aufgehängte Slips und künstlerische Blut-Fotografien zieren lilafarbene Wände, dazwischen finden sich Pflanzen und Gestelle für die Ausstellungsstücke.

Zum Verkauf stehen ethisch hergestellte, oftmals recycelte Periodenprodukte, die auf die verschiedensten Bedürfnisse und Lebenslagen abgestimmt sind: von stylischen Menstruationstassen und Disks, die das Periodenblut auffangen über Periodenschwämme („Softtampons“) zu Stoffbinden und erstaunlich schicken Periodenslips. Dazu kommen Wochenbett-Ausrüstung, Bücher und Verhütungsthermometer. Wer sich partout nicht entscheiden kann, wird von den Betreiberinnen zum Zyklus und zur vaginalen Gesundheit beraten. Stetes Ziel des Ladens: Aufklären, enttabuisieren und frei übers Bluten sprechen. Willkommen sind im Periodenladen übrigens alle – auch Menschen, die nicht (mehr) menstruieren.