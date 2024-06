Schwarz-Rot droht Streit wegen Haushaltskrise Berliner CDU stellt kostenloses Schulessen für alle infrage

Angesichts nötiger Haushaltskürzungen in Berlin zieht die CDU den Fortbestand des kostenlosen Schulmittagessens für alle in Zweifel. „Wenn die SPD sagt, unser wichtigstes Projekt ist das Mittagessen, dann muss man gucken, wie man das mit den verbleibenden finanziellen Mitteln hinbekommt. Ich frage mich aber: Ist nicht der Sozialarbeiter in einer der Klassen mit hohem Migrationsanteil wichtiger als das kostenlose Mittagessen?“, sagte Christian Gräff, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion dem Tagesspiegel.