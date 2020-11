Um 11.15 Uhr kehrt auf dem Schulgelände der deutsch-türkischen Europa-Schule „Carl-von-Ossietzky“ in Kreuzberg Stille ein, zumindest für einen kurzen Moment. Die Schulleitung hat eine Schweigeminute angekündigt – in Gedenken an den in Frankreich ermordeten Lehrer Samuel Paty. Kurz danach wird die große Pause eingeläutet. Sofort strömen Schülerinnen und Schüler aufs Gelände, ein Jugendlicher raucht vor dem Tor.

Die 15-jährige Mariam sagt, die Schweigeminute sei gut verlaufen. „Wir haben so dem Menschen, der gestorben ist, Respekt gezeigt.“ Er habe diesen Respekt verdient, findet sie. Ein Junge unterbricht sie und macht Späße. Er nennt sich Travis Scott - vermutlich nach einem US-amerikanischen Rapper - und fand die Schweigeminute vor allem deshalb „toll, weil es nur eine Minute war.“ Hätte es länger gedauert, wäre die Stimmung traurig geworden, sagt der Sechzehnjährige, plötzlich ernst.

In ihrer Klasse hätten die meisten bei der Gedenkminute mitgemacht, erzählt Selina, 14 Jahre alt.. Nur ein Mitschüler habe dazwischengeredet, aber nicht mit Absicht. „Er hat das nicht mitbekommen.“ Vielleicht so wie Ahmad, der auskunftsfreudig darüber berichtet, dass er nicht mitgemacht habe, weil er in just jenem Augenblick auf der Toilette gewesen sei. Ob er dabei nicht trotzdem geschwiegen habe? Der 16-Jährige blickt empört. „So etwas tut man auf der Toilette nicht!“

Über Patys Tod findet Ilayda, man sollte sich auch hierzulande damit beschäftigen. „Also nicht so tun, als wäre nichts passiert.“ Und man solle keine Witze darüber machen, dass ein Mensch umgebracht worden ist. Haben sich die Mohammed-Karikaturen aber nicht auch über etwas, nun ja, Heiliges lustig gemacht? „Er war aber Lehrer und hat das Thema im Unterricht behandelt“, betont die Sechzehnjährige. „Das ist kein Grund, jemandem den Kopf abzureißen.“

Ein Junge mischt sich ins Gespräch ein: „In welcher Welt leben wir eigentlich, Alter?“, fragt er. „Wir schreiben doch das 21. Jahrhundert.“

Ilayda und ihre Freundinnen sagen, Patys Fall sei ein Thema, das die Meinungen teile. In ihrem persönlichen Umfeld seien die meisten allerdings derselben Meinung und sähen das im Grunde so wie sie. Auch Ilham (15) drückt zum Tod des Lehrers ihr Beileid aus. „Eine Schuld hatte er nicht“, bekräftigt sie.

Warum werde dem von der Polizei umgebrachten Attentäter nicht auch gedacht, fragt Tim

Der Siebzehnjährige Tim sieht das anders. „Ich verstehe nicht, warum für den Tschetschenen keine Schweigeminute gehalten wird“, führt er aus. „Er wurde doch auch von der Polizei getötet“. Tim findet, dass der Lehrer selbst schuld war. „Ich finde es nicht gut, dass er getötet wurde“, sagt er. Die Gedenkminute habe er allerdings für „sinnlos“ gehalten und selbst nicht dabei mitgemacht. Sein Mitschüler Jonas (16) pflichtet ihm bei: „Hätte der Lehrer die Karikaturen nicht gezeigt, wäre das nicht passiert.“

Antar ist noch elf, wird morgen aber schon zwölf, wie seine Mitschüler verraten. Die große Pause ist vorbei, er muss wieder in den Unterricht. Vorher wird er aber auch noch schnell seine Meinung über den französischen Lehrer los: „Schade, dass sie ihn getötet haben“, sagt Antar, „anstatt mit ihm noch darüber zu reden.“